Der KFC Uerdingen verteidigt seinen Titel

Platz drei, nur durch ein Neunmeterschießen ermittelt, ging an den CSV Marathon Krefeld, der mit 4:3 gegenüber dem VfR Fischeln die Nase vorn hatte. Im Halbfinale hatte das Team um den ebenfalls sehr treffsicheren KFC-Akteur Ephraim Kalonji schon erheblich mehr Mühe, um die ein starkes Turnier spielenden Marathoner nach Neunmeterschießen mit 6:4 (2:2) in die Schranken zu verweisen. Dabei sah es nach Treffern von Benktib und Pierre Rogasik bis in die Endphase hinein nach einer klaren Sache für den KFC aus, doch der CSV gab nie auf und egalisierte noch durch Daniel Sperling und Ily Baris auf dem letzten Drücker.

Die Preussen, als Vierter der Zwischenrunde so eben weiter gekommen, haben im Halbfinale durch ein Tor von Lukas Hermesmann den klar favorisierten Fischelnern mit 1:0 nach großem Kampf und viel taktischer Disziplin, wie auch im Endspiel, die lange Nase gezeigt. Mit dem gleichen Ergebnis, nur mit Thore Bergmann als Vollstrecker, hatten die Rothosen im Viertelfinale den SC Schiefbahn ausgeschaltet. Bei Fischeln war auch Neuzugang Amir Alili in der Partie gegen Spielsport Krefeld unter den Torschützen. Der SC Schiefbahn kann sich trotz des Aus im Viertelfinale etwas darauf einbilden, das einzige Team gewesen zu sein, das den KFC an diesen Tagen in der Halle hat schlagen können. Das Gruppenspiel endete 4:2 für den SC Schiefbahn.

Die Belohnung für die perfekte Ausrichtung der Preussen waren über 2100 Zuschauer an den drei Tagen, was die Kasse, neben dem Verkauf von Speisen und Getränken, erheblich auffrischen wird. Zum besten Keeper wurde mit weitem Vorsprung Felix Schwarz vom Veranstalter gewählt. Bester Vollstrecker mit 12 Toren war Marathons Dennis Lerche.