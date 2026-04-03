Der Kapitän bleibt: Ex-Profi Weber sagt Vilzing zu

Bleibt der DJK Vilzing für eine weitere Saison treu: Felix Weber (Mitte). – Foto: IMAGO / Beautiful Sports

Beim Oberpfälzer Regionalligisten DJK Vilzing schreiten die Planungen für die kommende Spielzeit voran. Nachdem in diesen Tagen die Nachricht vom Verband einging, dass die DJK vorbehaltlich der sportlichen Qualifikation die Lizenz für die Regionalliga-Bayern-Saison 2026/27 ohne Auflagen erhält, gibt es nun im personellen Bereich die nächste erfreuliche Nachricht: Kapitän Felix Weber verlängert bei den Schwarzgelben. Er unterschrieb einen Einjahresvertrag bis Juni 2027. Der mittlerweile 31-jährige Defensivspezialist geht damit in seine dritte Spielzeit am Huthgarten. Darüber informiert der Verein in einer Pressemitteilung.

„Über die Nachricht freuen wir uns natürlich sehr: Felix ist Leistungsträger und Führungsspieler unserer Truppe. Schön, dass wir auch für die kommende Saison mit ihm als zentralen Baustein unserer Achse im Team planen können“, zeigt sich Vilzings Abteilungsleiter Roland Dachauer erfreut über die Vertragsverlängerung des ehemaligen Drittliga-Spielers des TSV 1860 München und der SpVgg Bayreuth. Der gebürtige Oberbayer agiert in der Truppe von Coach Thorsten Kirschbaum entweder im defensiven Mittelfeld oder auf der Innenverteidiger-Position. Mit bislang sechs Treffern in 21 Einsätzen ist Weber in der laufenden Saison sogar der aktuell torgefährlichste Spieler im Kader der Schwarzgelben.



„Die Personalie ist natürlich richtig wichtig, aber auch in anderen Gesprächen sind wir recht gut unterwegs. Für Status Anfang April sieht das schon ganz ordentlich aus in der Kaderplanung“, gibt Dachauer eine Wasserstandsmeldung zur Personalplanung für eine mögliche fünfte Regionalliga-Saison in Folge am Huthgarten. „Wir werden noch den ein oder anderen Sieg brauchen, aber wir sind sehr zuversichtlich, dass uns das gelingt“, zeigt sich Vilzings Funktionär optimistisch in Sachen Klassenerhalt. Und weiter: „Man muss sich schon immer wieder vor Augen führen, dass das für einen Verein wie uns alles andere als selbstverständlich ist, über so lange Zeit auf diesem Niveau erfolgreich zu sein – mit den Begleitumständen der laufenden Saison erst recht. Mannschaft und Trainerteam machen eine sehr gute Arbeit“, schließt Dachauer sein Statement.





In der Regionalliga Bayern geht es für die Vilzinger am Ostermontag mit einem Saison-Higlight weiter. Es geht ins Grünwalder Stadion zur U23-Vertretung des FC Bayern München, die aktuell zwei Punkte und drei Tabellenplätze vor der DJK rangiert. Fünf Tage nach der Heimniederlage gegen Schlusslicht Viktoria Aschaffenburg möchte die Kirschbaum-Elf wieder ein anderes Gesicht zeigen. Nebenbein kommt es zum Wiedersehen mit dem ehemaligen Vilzing-Coach Josef Eibl, der seit dieser Saison „Co“ bei den „kleinen Bayern“ ist.