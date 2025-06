Der Kader des Freiburger FC nimmt immer weiter Form an

Beim zum dritten Mal in seiner Vereinsgeschichte in die Landesliga abgestiegenen Freiburger FC sind die Verantwortlichen weiterhin eifrig damit beschäftigt, einen schlagkräftigen Kader für die kommende Spielzeit zusammenzustellen, der den „Betriebsunfall“ baldmöglichst korrigieren kann.

Zuletzt konnte in Timon Graf (26) ein überaus erfahrener Akteur verpflichtet werden. Der offensive Mittelfeldspieler kommt vom künftigen Ligakonkurrenten SV Mundingen an den Dietenbach und kann auf 128 Spiele in der Landes- und Bezirksliga zurückblicken, in denen er 63 Tore erzielte.

Vom FC Auggen kommt Bassman Khiro (20), der schon vor einem Jahr beim FFC auf dem Wunschzettel stand. Der Iraker kommt mit der Empfehlung in den Dietenbach-Sportpark, in der vorvergangenen Saison in 22 Verbandsligaspielen für die A-Junioren des PTSV Jahn Freiburg 27 Tore erzielt und weitere 26 Assists beigesteuert zu haben. Beim FFC trifft er auf seine früheren Kollegen beim Jahn, Juri Brenneisen und Amiel Gilbert.