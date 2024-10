Der FV Ravensburg verpflichtet einen Offensivspieler

Sönmez als erprobte Offensivkraft

Umut Sönmez ist kein Unbekannter im Fußballgeschäft. Der vielseitige Offensivspieler kann auf Stationen in der Türkei sowie in Deutschland zurückblicken und hat zuletzt Erfahrungen in der 1. und 2. türkischen Liga gesammelt. Auf nationaler Ebene war er bereits für den VfR Aalen, den FC Augsburg, den FC Memmingen und den FC Villingen aktiv. Damit bringt Sönmez nicht nur fußballerische, sondern auch taktische Erfahrung in die Mannschaft ein. Sein Talent, Chancen zu kreieren und seine Ballsicherheit machen ihn zu einer wertvollen Ergänzung für den FV Ravensburg.

Schneller Wechsel durch Heimatnähe



Sportvorstand Klaus Moosmann zeigt sich erfreut darüber, wie schnell die Einigung mit dem Spieler zustande kam: „Die eingeholten Informationen über Umut Sönmez bestätigte der Spieler im Training auf eindrucksvolle Weise, zudem wohnt Sönmez in Senden bei Ulm, so dass er ohne größeren Aufwand, sofort bei uns anfangen kann.“ Die Gespräche mit Umut liefen schnell in eine gute Richtung, zuletzt war er vereinslos und möchte jetzt einfach wieder neu angreifen.

Auch Teammanager Alexander Heumann bestätigt, dass die formalen Details reibungslos verlaufen: Alle notwendigen Dokumente für die Freigabe von Seiten des türkischen Verbands wurden eingereicht, und der Verein hofft auf eine zeitnahe Rückmeldung, damit Sönmez bereits beim kommenden Spiel gegen den FC Nöttingen einsatzbereit ist.

Die Erwartungen an Sönmez sind hoch und mit seiner Vielseitigkeit und Torgefahr hofft der FV, in der restlichen Saison die entscheidenden Impulse für den Klassenerhalt zu setzen.