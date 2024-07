Der FSV Vohwinkel kann weiterhin auf sein Trainerteam bauen

Wichtige Ergänzung für Cheftrainer Marc Bach

Christian Bialke: „Benji hat sich an der Seite von Marc Bach sehr gut entwickelt und bringt sich in der täglichen Arbeit mit viel Fleiß und vielen Ideen. Da sowohl wir als Verein als auch Marc mit Benjis Arbeit sehr zufrieden sind, gab es für uns keine Überlegungen, an der aktuellen Konstellation etwas zu ändern. Marc und Benji bilden gemeinsam mit Torwarttrainer Frank Hampel ein sehr gut funktionierendes Trainerteam und Marc ist es dabei wichtig, dass er jemanden an seiner Seite weiß, der sich aktiv einbringt und die tägliche Arbeit eigenständig mitgestaltet. Diese Voraussetzung ist bei Benji zu 100% gegeben.