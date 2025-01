Der Freiburger FC setzt auf mehr Stabilität durch erfahrene Kräfte

In der dunklen Jahreszeit sorgte der Freiburger FC für Lichtblicke und Stimmungsaufheller: Im Hallenfußball triumphierte der Verbandsligist über den Jahreswechsel beim Turnier in Endingen und beim Dreikönigsturnier in Teningen. Sie sitzen also nicht auf der faulen Haut beim Traditionsverein, von Winterschlaf kann keine Rede sein. Am Donnerstag macht Trainer Mohamed Daoudi seinen Akteuren dann endgültig Beine: Auf dem heimischen Kunstrasen im Dietenbach-Sportpark startet die Vorbereitung für die Frühjahrsrunde.

Es gibt jede Menge zu tun für den FFC. Mitte September übernahm Daoudi, bis dato für die zweite Mannschaft (U23) zuständig, anstelle des abgesetzten Jan Ernst die Trainingsgestaltung des Verbandsliga-Kaders. Der positive Effekt blieb nicht aus: In den ersten acht Partien unter seiner Leitung verloren die Freiburger lediglich zweimal. Mitte November jedoch erlahmte der Schwung. Aus den restlichen fünf Partien bis zur Winterpause holten die Kicker aus dem Freiburger Westen lediglich einen mageren Zähler.