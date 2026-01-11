 2026-01-09T09:36:09.492Z

Der Finaltag beim 23. Pape-Cup im kostenlosen Livestream

Matthias-Pape-Gedächtnisturnier +++ Volksstimme und Mitteldeutsche Zeitung übertragen alle Partien

Der Finaltag beim 23. Matthias-Pape-Gedächtnisturnier ist schon zur Hälfte absolviert und die Entscheidungen rücken näher. Wie schon in der Vorrunde übertragen die Volksstimme und die Mitteldeutsche Zeitung auch am Sonntag alle Partien des renommierten U15-Hallenturniers im kostenlosen Livestream.

>> Zum Livestream auf volksstimme.de: (hier klicken)

>> Zum Livestream auf mz.de: (hier klicken)

Zunächst ging es am Sonntag in der Zwischenrunde weiter. Die jeweils ersten Drei der beiden Gold-Gruppen sowie die jeweiligen Sieger der Silber-Gruppe erreichen das Viertelfinale. Alle Infos zur Zwischenrunde und zum Turniermodus findet ihr hier. Die Qualifikanten aus den Gold-Runden stehen bereits fest, fehlen nur noch die beiden Gruppensieger aus den Silber-Gruppen für das Viertelfinale. Dieses soll um 13:42 Uhr starten.

>> Zum Spielplan des 23. Pape-Cup: (hier klicken)

>> Immer das aktuelle Spiel im Livecenter im Blick: (hier klicken)

