Der Finaltag beim 23. Pape-Cup im kostenlosen Livestream

Der Finaltag beim 23. Matthias-Pape-Gedächtnisturnier ist schon zur Hälfte absolviert und die Entscheidungen rücken näher. Wie schon in der Vorrunde übertragen die Volksstimme und die Mitteldeutsche Zeitung auch am Sonntag alle Partien des renommierten U15-Hallenturniers im kostenlosen Livestream.

Zunächst ging es am Sonntag in der Zwischenrunde weiter. Die jeweils ersten Drei der beiden Gold-Gruppen sowie die jeweiligen Sieger der Silber-Gruppe erreichen das Viertelfinale. Alle Infos zur Zwischenrunde und zum Turniermodus findet ihr hier. Die Qualifikanten aus den Gold-Runden stehen bereits fest, fehlen nur noch die beiden Gruppensieger aus den Silber-Gruppen für das Viertelfinale. Dieses soll um 13:42 Uhr starten.