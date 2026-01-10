Gold- und Silberrunde: Der Spielplan für den Finaltag des Pape-Cup

Der erste Turniertag des 23. Matthias-Pape-Gedächtnisturniers ist absolviert, 40 von 74 Partien wurden bestritten. Beim Finaltag am Sonntag rollt schon ab 8:30 Uhr wieder in der GETEC-Arena der Ball (kostenlos übertragen im Livestream der Volksstimme und Mitteldeutschen Zeitung). In je zwei Gold- und zwei Silberrunden werden dann die Viertelfinalisten ausgespielt. Wir erklärten euch den Weg bis ins Endspiel.

In der Gruppe A - Avnet haben sich die beiden englischen Vertreter Cambridge United und Leeds United die Startplätze für die Goldrunde gesichert. Leeds war am Ende zwar punktgleich mit Bayer 04 Leverkusen, hat aber die um ein Tor bessere Tordifferenz.

In der Gruppe C - Häuser unserer Zukunft sind die PSV Eindhoven und der FC Carl Zeiss Jena in die Goldrunde eingezogen. Jena gewann das entscheidende letzte Gruppenspiel gegen den direkten Kontrahenten VfL Wolfsburg mit 3:0.

In der Gruppe B - Humanas hat sich Hertha BSC den Gruppensieg mit drei Erfolgen und einem Remis gesichert. Dahinter genügten dem 1. FC Köln sechs Punkte aus vier Spielen, um in die Goldrunde zu folgen.

In der Gruppe B - WOBAU gelang dem 1. FC Magdeburg als einziges Team die perfekte Vorrunde mit vier Siegen. Zweiter wurden die Spurs von Tottenham, die sich nur dem FCM geschlagen geben mussten.

Der Modus der Zwischenrunde

Nach der Vorrunde am Sonnabend geht es am Sonntagmorgen ab 8:30 Uhr mit der Zwischenrunde weiter - diese ist unterteilt in zwei Stufen.

Gold-Zwischenrunde

In den beiden Gold-Zwischenrunden kommen jeweils die Erst- und Zweitplatzierten zweier Vorrunden-Gruppen zusammen. Die Ergebnisse der direkten Duelle aus der Vorrunde werden mitgenommen. Heißt im Falle des FCM: Am Sonntag gibt es kein weiteres Duell mit Tottenham Hotspur, sondern das 3:2 vom Sonnabend wird in die Goldrunde übertragen. (*Aus technischen Gründen müssen die Partien im FuPa-System dafür noch einmal angelegt werden. Dabei handelt es sich um die Partien am Samstag um 19 Uhr).

So starten die Magdeburger in ihrer Zwischenrunde Gold 2 - MDCC am Sonntag ebenso wie Hertha BSC mit bereits drei Zählern auf dem Konto. Die Spurs und der 1. FC Köln gehen dagegen ohne Punkte in die Goldrunde. Von den vier Teams in jeder Gold-Zwischenrunde ziehen jeweils drei ins Viertelfinale ein. Nur der Gruppenletzte scheidet aus.

Gruppe Gold 1 - Keunecke Feinkost

PSV Eindhoven

Cambridge United

Leeds United

FC Carl Zeiss Jena

Gruppe Gold 2 - MDCC

Hertha BSC

1. FC Magdeburg

Tottenham Hotspur

1. FC Köln

Silber-Zwischenrunde

Die beiden Silber-Zwischenrunden bilden dagegen die "Trostrunde", in der jeder Teilnehmer trotzdem noch die Möglichkeit zum Turniersieg hat. Je sechs Mannschaften sind in den beiden Gruppen zusammen. Auch hier werden die Ergebnisse aus der Vorrunde mitgenommen. Dabei zählen ebenfalls nur die direkten Duelle mit den Gegnern, die ebenfalls die Silberrunde erreicht haben.

So starten der VfL Wolfsburg und der 1. FC Union Berlin am Sonntagfrüh jeweils mit sechs Punkten. Ein großer Vorteil, denn: Anders als in der Gold-Runde kommen in den beiden Gruppen der Silber-Zwischenrunde nur die jeweils Erstplatzierten ins Viertelfinale. Die jeweils anderen fünf Teams müssen den Traum vom Turniersieg beim 23. Pape-Cup begraben.

Gruppe Silber 1 - HB Immobilien

VfL Wolfsburg

Bayer 04 Leverkusen

1. FC Lok Stendal

VfB Germania Halberstadt

Eintracht Braunschweig

SV Fortuna Magdeburg

Gruppe Silber 2 - Baumanagement Wohlert

1. FC Union Berlin

FC Energie Cottbus

Hannover 96

SV Arminia Magdeburg

FC Liverpool

Haldensleber SC

K.o.-Runde ab dem Viertelfinale

Nach der Zwischenrunde geht es beim Matthias-Pape-Gedächtnisturnier mit dem gewöhnlichen Prozedere einer K.o.-Runde weiter. Die je ersten Drei beider Goldrunden-Gruppen (6) und die beiden Gruppensieger der Silberrunden (2) qualifizieren sich für das Viertelfinale. Von da an wird es in jeder Partie einen Sieger geben - ob in den regulären zehn Spielminuten oder durch ein anschließendes Neunmeterschießen.

Die Ansetzungen im Viertelfinale