Der FC St. Pauli verpflichtet Eric Oelschlägel

Der FC St. Pauli hat den erfahrenen Torhüter Eric Oelschlägel verpflichtet. Der 29-Jährige, der bis zum Sommer für den niederländischen Zweitligisten FC Emmen aktiv war, schließt sich dem Kiezclub an und wird ab sofort ins Training einsteigen. Oelschlägel stand in der vergangenen Saison noch beim FC Emmen in der Eredivisie unter Vertrag und war zuletzt vereinslos.

Sportchef Andreas Bornemann äußerte sich zur Neuverpflichtung: „Mit Eric haben wir einen erfahrenen Torhüter verpflichtet, der uns in dieser herausfordernden Situation sofort weiterhelfen kann. Er kennt das hohe Niveau durch seine Stationen in den Niederlanden und bringt die nötige Ruhe und Routine mit, die wir aktuell auf dieser Position brauchen. Wir sind überzeugt, dass er eine wertvolle Ergänzung für unser Team sein wird.“

Mit der Verpflichtung reagiert der FC St. Pauli auf die Ausfälle mehrerer Torhüter und stärkt sein Torhüterteam. Eric Oelschlägel bringt viel Erfahrung aus seiner Zeit in der niederländischen Eredivisie und der 3. Liga in Deutschland mit. Er absolvierte 36 Einsätze in der Eredivisie sowie 67 Spiele in der 3. Liga, unter anderem für die zweiten Mannschaften von Borussia Dortmund und Werder Bremen. Oelschlägel war auch Teil des Kaders von Borussia Dortmund, als der Verein das DFB-Pokalfinale 2019 erreichte.

Auch Cheftrainer Alexander Blessin zeigte sich zufrieden: „Eric wird eine wichtige Rolle in unserem Torwartteam übernehmen und uns sofort weiterhelfen. Er bringt sehr viel von dem mit, was wir gesucht haben, seine Erfahrung kommt ihm dabei in vielen Bereichen des Torhüterspiels zugute. Er hat hohe Qualitäten auf der Linie und in Eins-Gegen-Eins-Situationen.“

Der 29-jährige Oelschlägel selbst freut sich auf die neue Herausforderung am Millerntor: „Ich freue mich sehr auf die Herausforderung beim FC St. Pauli. Nach meiner Zeit in den Niederlanden ist es ein tolles Gefühl, wieder in Deutschland zu spielen, vor allem bei einem so traditionsreichen Verein. Ich bin bereit, meinen Teil dazu beizutragen, dass wir als Team gemeinsam erfolgreich sind.“