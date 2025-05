Der FC Memmingen macht sein Ding

„#Ein Team. Identität. Intensität. Leidenschaft. AUFSTIEG“ Das war auf den Meister-Shirts zu lesen, die sich Spieler, Trainer und Betreuerteam des FC Memmingen beim Schlusspfiff überstreiften. Den 3:0-Erfolg bei Türkspor Augsburg bejubelten auch die mitgereisten 250 Fans. Es war ein Nachmittag voller Emotionen, auch mit ernsten Momenten. Vor dem Spiel wurde an den verstorbenen langjährigen Betreuer Konrad Bärtle gedacht. Sein Bild war auch auf dem Meisterpokal angebracht. So war „Konny“ auch noch präsent. Den Riesen-Pott hatte irgendjemand mitgebracht, weil vom BFV keine Meisterehrung vorgesehen war. Sportlich ließ der FCM nichts anbrennen. Zwar nicht spektakulär, aber selbstbewusst kontrolliert wurde die Aufgabe in Haunstetten über die Bühne gebracht. Hinten stand die (zusammen mit dem SV Erlbach) beste Abwehr der Liga bombenfest. Torhüter Dominik Dewein musste während der ganzen Partie nur einen einzigen Schuss halten. Vorne wurde nach einigen Großchancen noch rechtzeitig vor der Pause der Führungstreffer erzielt. Trainer-Neffe David Günes drückte nach Vorarbeit von Luis Vetter und Michael Bergmann den Ball über die Linie. Gleich nach der Halbzeit zog Vetter selbst zum 2:0 ins lange Eck ab. Aufgrund der Überlegenheit sollte das schon mehr als die Vorentscheidung sein. Schließlich bereitete Kapitän und Antreiber Lukas Rietzler mit Nachdruck noch das 3:0 für Nico Nollenberger vor. Der Rest war Jubel, Freudentänze, Umarmungen und Schulterklopfen. „Das sind gute Jungs“, lobte Markus Kramer den Teamspirit, der in dieser Saison entfacht werden konnte – einigen Unkenrufen zum Trotz. Die Aufstiegsparty wurde nach der Rückkehr im Vereinsheim gestartet und endete spät in einem Memminger Club. (ass) Schiedsrichter: Michael Krug (München) - Zuschauer: 300 Tore: 0:1 David Günes (41.), 0:2 Luis Vetter (49.), 0:3 Nico Nollenberger (86.) Rote Karte: Berkan Aydin (71./Türkspor Augsburg)

Neun Spiele in Folge hatte der TSV Nördlingen nicht mehr gewonnen, mit dem 3:1-Erfolg beim SV Schalding-Heining gelang doch noch ein versöhnlicher Abschluss. Nach etwas mehr als 30 Minuten lagen die Rieser bereits mit 3:0 vorne. Mit dem ersten gefährlichen Angriff traf Jan Reicherzer zum 0:1, für das 0:2 sorgte Mirko Puscher und ließ auch den dritten Nördlinger folgen, als SVS-Keeper Marius Herzig den Ball aus der Hand hatte rutschen lassen. Wenig später hätte Alexander Schröter fast noch den vierten Treffer besorgt, doch dieses Mal war Herzig zur Stelle. Doch auch so war die Partie eigentlich schon entschieden.

In Durchgang zwei bemühte sich Schalding weiter um ein Tor, kam gegen die konzentrierten Rieser aber einfach nicht entscheidend durch. Der TSV Nördlingen verwaltete das Ergebnis, setzte ab und an einen Konter und brachte den verdienten Erfolg am Ende locker über die Zeit. Irgendwie passend für die Krise der Passauer Vorstädter - das 1:3 kurz vor Schluss fiel durch ein Eigentor., Felix Käser beförderte den Ball per Kopf ins Netz. (lak) Lokalsport RN

Schiedsrichter: Jakob Putz (Perlesreut) - Zuschauer: 228

Tore: 0:1 Jan Reicherzer (7.), 0:2 Mirko Puscher (16.), 0:3 Mirko Puscher (32.), 1:3 Felix Käser (89./Eigentor)