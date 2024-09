Der FC Horgau steckt tief im Keller

So richtig kommt der TSV Ziemetshausen nicht von der Stelle. Das 2:2 im Aufsteigerduell gegen den BC Rinnenthal war immerhin ein Erfolg für die Moral. Trainer Benjamin König zeigte sich nach der Partie nicht unzufrieden und sagte: „Wir haben unser Minimalziel erreicht.“

Positiv aus Trainer-Sicht war, dass es sein Team nach längerer Zeit mal wieder schaffte, einen Rückstand wettzumachen. Jonas Leitenmaier gelang mit seinem ersten Saisontreffer das 2:2 (72.).

Rund um diesen Treffer gab’s freilich ein paar Szenen, die König nicht erfreuten. In erster Linie erwähnte er hier die Leistung der Unparteiischen. Dem Elfmeter, der zum zwischenzeitlichen 1:1 durch Manuel Utz führte sei zwar tatsächlich ein Foul vorangegangen, doch zuvor sah er eine Abseitsstellung. Fabio Müller hatte die Einheimischen mit seinem frühen 1:0 von mehr träumen lassen. Doch Rinnenthal hatte objektiv betrachtet mehr vom Spiel. Nach dem zweiten Nackenschlag – Markus Baader staubte zum 1:2 ab, als die Ziemetshauser Abwehr den Ball nicht konsequent klärte (64.) – schien sich sogar eine weitere Heimniederlage anzubahnen. (ica) Lokalsport MN

Schiedsrichter: Felix Haggenmüller (Kempten) - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Fabio Müller (9.), 1:1 Manuel Utz (51./Foulelfmeter), 1:2 Markus Baader (64.), 2:2 Jonas Leitenmaier (72.)

Der VfR Neuburg kam im Heimspiel gegen den VfL Ecknach nicht über ein 0:0 hinaus. Es war ein leistungsgerechtes Unentschieden, bei dem trotz guter Einschussmöglichkeiten kein Tor fallen wollte. Die wohl größte Chance in der ersten Hälfte hatte Ecknachs Philipp Eibl, als er den Pfosten traf. Die erste nennenswerte Torchance für den VfR gab es kurz vor der Pause. In der 41. Minute fasste sich Fatlind Talla ein Herz und drosch den Ball knapp am Tor vorbei.

Neuburg kam schwungvoll aus der Kabine und hatte nach Wiederbeginn in der 49. Minute eine Chance. Efekan Eroglu tankte sich durch den Strafraum der Gäste, blieb aber an Torhüter Hannes Helfer hängen. Nach einer Freistoßflanke von Sebastian Habermeyer strich der Ball im Anschluss an Freund und Feind vorbei, aber auch am Tor vorbei.

In der 75. Minute war wieder Ecknach dran. Manfred Glas tauchte nach einer Flanke frei vor VfR-Torhüter Nils Lahn auf, doch dieser wehrte den Ball mit dem Fuß gekonnt ab. Wieder war der Ersatztorwart der Neuburger der Turm in der Schlacht. (jh) Lokalsport NR

Schiedsrichter: Christian Tauscher (Burggrumbach) - Zuschauer: 135