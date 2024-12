Der FC 08 Villingen II empfängt die TSG Backnang

Bei den Gästen läuft es sportlich nicht nach Wunsch, sie kassierten am vergangenen Wochenende eine 0:3-Heimniederlage gegen den VfR Mannheim und sind mit 18 Punkten aus 18 Spielen Tabellendreizehnter. Vor zwei Wochen musste Trainer Pavlos Osipidis gehen, für ihn übernahm Mario Marinic die TSG. Die Partie der Nullachter Reserve beim TSV Essingen fiel zuletzt dem Wintereinbruch zum Opfer. Villingen ist mit neun Punkten aus 17 Begegnungen Letzter. 08-II-Trainer Daniel Miletic: „Wir sind noch in Gesprächen, ob das Spiel in Essingen am nächsten Wochenende oder erst im kommenden Jahr nachgeholt wird.“ Zur Partie an diesem Wochenende sagt Miletic: „Backnang ist eine robuste Mannschaft, da müssen wir dagegenhalten. Wir müssen aber auch eigene spielerische Akzente setzen, uns gute Chancen erspielen. Es gilt, das Spiel gut anzugehen und auch gut zu verteidigen.“ In der Hinrunde gewann Backnang mit 2:0. Ob Daniel Miletic in der Rückrunde noch den FC 08 Villingen II betreut, ist allerdings offen. Miletic: „Ich würde natürlich gerne weitermachen. Wir werden Gespräche führen. Wichtiger als der Tabellenplatz ist die Entwicklung der jungen Spieler.“