ETB Schwarz-Weiß Essen will wieder in die Spur kommen. – Foto: Janik Zimdahl

Der ETB will in Meerbusch einen Auswärtssieg landen Oberliga Niederrhein: Schwarz-Weiß Essen will wieder an seiner unterbrochene Serie anknüpfen. Verlinkte Inhalte Oberliga Niederrhein ETB SW Essen TSV Meerbus.

Nach zuletzt zwei Niederlagen in Meisterschaftsspielen der Oberliga Niederrhein will der ETB Schwarz-Weiß Essen unbedingt in die Erfolgsspur zurückkehren. Die Mannschaft von ETB-Coach Damian Apfeld wird für dieses Ziel am Sonntag alles geben, damit die Rückreise vom Auswärtsspiel beim TSV Meerbusch mit einem Sieg im Gepäck angetreten werden kann. Die Partie auf dem Sportplatz Lank (Nierster Str. 90, 40668 Meerbusch) wird um 15 Uhr angepfiffen.

So., 27.10.2024, 15:00 Uhr TSV Meerbusch TSV Meerbus. ETB Schwarz-Weiß Essen ETB SW Essen 15:00 live PUSH Elf ist momentan Trumpf in Meerbusch: Die Elf vom TSV steht nach elf Spieltagen auf dem elften Tabellenplatz und hat elf Punkte geholt. In den bisher sechs ausgetragenen Heimspielen haben die Meerbuscher erst einmal verloren, allerdings reichte es bisher auch nur zu einem Heimsieg in der laufenden Spielzeit. Trainiert wird der TSV von Samir Sisic. Der 46-jährige Cheftrainer übernahm das Team während der letzten Saison und war zuvor im Nachwuchsbereich der SG Unterrath und bei TuRU Düsseldorf in der Oberliga tätig.