Der ETB unterstützt die DeSEK

Der Fußballoberligist ETB Schwarz-Weiß Essen unterstützt die DeSEK – Deutsche Stiftung zur Erforschung von Krebskrankheiten – und wird beim Heimspiel gegen den KFC Uerdingen 05 am Mittwoch, den 8. Mai, die DeSEK vorstellen und Geld für diese wichtige Stiftung sammeln. Frau Ingrid Hiesinger – Vorsitzende des Kuratoriums der DeSEK – wird vor dem Spiel Einblicke in die Stiftungsarbeit geben und zusätzlich werden Info-Flyer an die Zuschauer verteilt. An verschiedenen Stellen im Stadion Uhlenkrug stehen Sammelboxen bereit, an denen die Fußballanhänger die Arbeit der DeSEK mit einer Spende unterstützen können.