Der Budenzauber 2025/2026 in Württemberg in der großen Übersicht

Für die Fußballer in Württemberg ist noch die Jahreszeit, in der sie ihre technischen Fähigkeiten und ihren Spielwitz auf dem Hallenparkett unter Beweis stellen können. FuPa möchte euch eine chronologische und geordnete Übersicht der Turniere der Herren-, Frauen- und A-Junioren-Teams in Württemberg geben.
🔎 Euer Cup oder Turnier, an dem ihr teilnehmt, fehlt noch in der Auflistung? Lasst uns gerne die Infos wie teilnehmende Mannschaften und den Spielplan per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net zukommen und wir ergänzen es!
📲 Ihr wollt live von eurem Turnier berichten oder die Ergebnisse, Partien und Torschützen selbst in Echtzeit eintragen? Meldet euch bei uns und wir tragen euch als Turnierverwalter ein!
🤓 Kennt ihr schon das neue FuPa-Livecenter? Es ist optimal auf die Bedürfnisse eines Turnierorganisators abgestimmt und eignet sich als Anzeigetafel. Schaut doch mal vorbei!
🎥 Ihr wollt die Highlights von eurem Turnier für die Ewigkeit festhalten? Das geht ganz einfach mit FuPa.tv - und dafür braucht es nicht viel! Hier findet ihr alle Informationen.
---
- NTRT-Hallencup (hier klicken)
---
- Hallenmeisterschaft Frauen Donau/Iller (hier klicken)
---
- Sindelfinger Hallenfußball-Gala (hier klicken)
---
- 2. Astra Hallencup des TSV Weilheim (hier klicken)
---
- Sparkassen Indoor-Cup der TSG Balingen (hier klicken)
---
- 10. Intersport Schoell Cup (hier klicken)
---
- Gäubote-Cup in Herrenberg
---
- SV-Cup Neubulach (hier klicken)
---
- Stadtteilpokalturnier Horb (hier klicken)
---
- Althengstetter Hallenturnier (hier klicken)
---
- Frauen-Hallenfußball-Gala Sindelfingen (hier klicken)
---
- Supercup Althengstett (hier klicken)
---
- Hallenkreismeisterschaft Landkreis Biberach (hier klicken)
---
- Hallenkreismeisterschaft Sigmaringen (hier klicken)
---
- Nagolder Sparkassen-Cup (hier klicken)
- Hallenkreismeisterschaft Sigmaringen Damen (hier klicken)
---
- Mercedes Benz Junior Cup in Sindelfingen
---
- 40. Küche & Design Aktive Hallenturnier SV Unterweissach (hier klicken)
---
- Hallen-Bezirksturnier Frauen Ostwürttemberg (hier klicken)
---
