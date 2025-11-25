 2025-11-24T08:38:42.177Z

Allgemeines
Foto: FuPa

Jetzt Hallenturnier in Württemberg verwalten: Das perfekte Tool!

Per FuPa die Partien tickern und die Zuschauer per Livecenter begeistern +++ Genial: FuPa.tv-Tore in den Spielpausen blitzschnell auf dem großen Screen

Du organisierst ein Amateurfußball-Turnier - in der Halle oder im Freien? Dann registriere dich bei FuPa als Vereinsverwalter deines Klubs, leg das Turnier an und profitiere vom neuen FuPa-Livecenter als digitale Anzeigetafel am Hallen-Screen oder im Aufenthaltsraum! Und das Beste: filmst du parallel die Spiele via FuPa.tv mit der Sport.Video-App, dann erscheinen in den Spielpausen alle Tor-Videos auf dem Livecenter-Screen! 🤩 ⚽️

Was du tun musst, um das Livecenter nutzen zu können?
Registriere dich bei FuPa (hier entlang), leg dir einen Account an. Wichtig: um Turniere bei FuPa anlegen und pflegen zu können, musst du Vereinsverwalter sein. Sprich: als Spieler oder Funktionär in deinem Amateurfußball-Klub aktiv sein. Hast du bereits einen Vereinsverwalter-Account, dann hier entlang und lege dein Hallenturnier bei FuPa an. Ist das Turnier bereits auf FuPa angelegt, dann kontaktierte gerne die Verantwortlichen deines FuPa-Gebiets und bitte um Freischaltung als Turnierverwalter für das entsprechende Turnier, bzw. um Übersendung des Links fürs FuPa-Livecenter. 💪🏻

Welche Funktionen bietet das neue FuPa-Livecenter?

  • Es werden sämtliche Live-Zwischenstände, die verbleibende Restzeit pro Spiel angezeigt. In den Turnier-Einstellungen kann die Spieldauer, sowie sämtliche Einstellungen vorgenommen werden, auch ob die Uhr im Livecenter rückwärts oder vorwärts laufen soll
  • Fällt ein Tor, erscheint eine eigene Tor-Grafik mit Einblendung des Torschützen - natürlich nur, falls auch getickert wird
  • Zeitstrafen - mit Angabe der Restlaufzeit - werden im Livecenter ebenso ausgegeben, wie die Torschützen samt Spielminuten und Torfolge
  • Eingeblendet wird auch die Live-Tabelle der Gruppe der aktuellen Live-Partie. Findet gerade keine Live-Partie statt, erscheinen sämtliche Turniergruppen. Aber auch das kann in den Livecenter-Einstellungen angepasst werden
– Foto: FuPa
In den Livecenter-Einstellungen kannst einjustieren, ob Videos in den Spielpausen gezeigt werden sollen, und welche Turnier-Gruppen eingeblendet werden sollen.

  • Das FuPa-Livecenter kann am Beamer, am Browser oder auf jedem Smart-TV angezeigt werden. So kannst du das Livecenter auch im Aufenthaltsraum, beim Kiosk, o.ä. "aufstellen" und die Zuschauer auf dem Laufenden halten, auch wenn sie gerade nicht in der Halle sind
  • hier ein Beispiel: https://www.fupa.net/livecenter/sonnenland-cup-c-junioren


Wichtig, um das FuPa-Livecenter optimal nutzen zu können!

  • Zuordnung der korrekten Teams (bei Junioren-Mannschaft unbedingt darauf achten, die Junioren-Teams, und nicht die Herren-Teams der jeweiligen Klubs zuzuordnen). Sind die Teamkader nicht vollständig gepflegt, empfiehlt es sich via Reiter "Mannschaften" den Turnier-Kader der Teams vor Turnierbeginn zu aktualisieren
  • Eingabe des Turnier-Spielplans! Du kannst dir den Turnier-Spielplan auch als pdf downloaden und in der Halle auslegen, inkl. QR-Code für die Zuschauer zur Turnier-Übersicht 👉(hier ein Beispiel) 📰
  • Damit die aktuellen Live-Zwischenstände im FuPa-Livecenter auch angezeigt werden können, trag dich für den Liveticker der Partien ein (die Eintragung für die Partien ist auch für jeden anderen FuPa-User möglich - als Turnierleiter kannst du dich aber mit wenigen Klicks für alle Partien auf einmal eintragen!)
  • Das Highlight: wenn du die Partien deines (Hallen-)Turniers per FuPa.tv mit der Sport.Video-App filmst (via iOS - oder via Android), dann erscheinen im FuPa-Livecenter während der Spielpausen die wenige Sekunden zuvor per FuPa.tv gefilmten Tor-Videos 😍 - Voraussetzung dafür ist natürlich eine bestehende Internetverbindung beim Filmen 💥
– Foto: FuPa
Das Highlight - während Spielpausen werden ganz automatisch die gefilmten FuPa.tv-Tore gezeigt!

Das FuPa-Livecenter ist das perfekte Tool für dich als Turnierverwalter. Und wenn du dein Turnier obendrein noch per FuPa.tv-Video-Highlights filmst, wird's richtig legendär! 🤩

Hast du Feedback oder Verbesserungsvorschläge fürs Livecenter, dann wende dich gerne direkt an uns - an support@fupa.net !

