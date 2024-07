– Foto: Bernd Schädiger

Der Ball rollt wieder im Werrastadion

Nach der nur einjährigen Zugehörigkeit in der Gruppenliga und dem Abstieg in der vergangenen Saison fiel für die Akteure des VfL Wanfried am vergangenen Dienstag der Startschuss in die Vorbereitung auf die neue Spielzeit in der Kreisoberliga Werra-Meißner.

Vor dem Beginn der ersten Trainingseinheit stellte Sportvorstand Andreas Löffler den neuen Trainer Karsten Voigt und auch den neuen Torwart-Trainer Karsten Kamith der Mannschaft vor. Im Anschluss daran stand dann für die 18 Spieler nach der langen Sommerpause Intervall-Läufe im Mittelpunkt und zum Abschluss wurde noch ein lockeres Trainingsspiel absolviert. Sein erstes Vorbereitungsspiel bestreitet der VfL am heutigen Abend um 18:45 Uhr im Werrastadion gegen die U19-Auswahl der SpvG Brakel. Die Gäste aus dem Kreis Höxter in Nordrhein-Westfalen sicherten sich nach dem Abstieg in die Bezirksliga in der vergangenen Saison mit einer souveränen Leistung die Meisterschaft auf Bezirksebene und damit den sofortigen Wiederaufstieg in die Landesliga. In den 24 Saisonspielen blieb man ungeschlagen und holte 22 Siege und 2 Unentschieden bei einem Torverhältnis von 117:20 Toren.