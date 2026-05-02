Der Aufstiegskampf bleibt ein Nervenspiel

Mit dem Derby-Sieg ist der Vorteil im Titelrennen zurück. Scherpenberg ist nicht mehr Verfolger, sondern Gejagter. Genau darin liegt im Endspurt die größte Herausforderung. „Ich habe gelesen, wir müssten nur noch acht Spiele gewinnen. Jetzt sind es noch vier“, sagte Schützek. „Aber andere waren auch schon vorne: Budberg, Rellinghausen, Bottrop war im Winter schon fast aufgestiegen. Wir bleiben ruhig und wollen natürlich ans Ziel kommen.“

Vieles spricht aktuell für den SVS: Mit drei Siegen und einem Remis wäre der Aufstieg perfekt. Bei einem weiteren Punktverlust und einer makellosen Serie des SV Budberg könnten die Rheinberger jedoch wieder vorbeiziehen. Klar ist: Der Titelkampf bleibt ein Nervenspiel, seit dem 1. Mai mit dem SV Scherpenberg in der Pole-Position und hält die Meisterschaft in der eigenen Hand.

Das Restprogramme bleiben anspruchsvoll. Nach dem Auswärtsspiel bei der DJK Katernberg warten noch Rhenania und der VfB Bottrop, ehe am letzten Spieltag der PSV Wesel nach Moers kommt. Budbergs letzte Gegner heißen Essen-Schönebeck, Mintard und Goch.

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: