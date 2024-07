„Der Abstieg wurde mit der Hinrunde eingeleitet“

Es ist ein Kuriosum der abgelaufenen Bezirksliga-Saison: Alle drei Teams, die vor Jahresfrist noch in der Landesliga die Kickstiefel schnürten, haben die Klasse nicht halten können, und auch der vierte Absteiger trat vor zwei Spielzeiten noch in der Landesliga an. In einer kleinen Serie hat fupa mit Vertretern der betroffenen Vereine über die Ursachen für diese Entwicklung gesprochen. Zum Abschluss geht es um die SpVgg. Untermünstertal.

Bis zuletzt wurde in Untermünstertal gehofft. Entweder der Landesliga-Zweite SV 08 Laufenburg oder Bezirksliga-Vizemeister FC Emmendingen würde doch die Aufstiegsrunde erfolgreich beschließen, dann hätten die „Täler“ die Bezirksliga noch gehalten. Allein, es sollte nicht sein. Trotz günstiger Voraussetzungen mussten die Laufenburger dem ESV Südstern Singen den Vortritt in die Verbandsliga lassen, und in der Relegation zur Landesliga setzte sich der TuS Binzen durch – und Untermünstertal musste akzeptieren, zur kommenden Saison eine Klasse tiefer antreten zu müssen.

„Dass der SVU nun den Gang in die Kreisliga A antreten muss, ist sehr ärgerlich“, findet Steffen Wild, der Sportliche Leiter der Spielvereinigung. Denn die Mannschaft habe in der Rückrunde alles andere als Kreisliga-Fußball präsentiert. „Der Abstieg wurde mit der leider sehr schlechten Hinrunde eingeleitet“, so Wild.