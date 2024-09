Der 7. Spieltag der Fußball-Verbandsliga Mitte im Überblick

Wetzlar. Kein Paukenschlag und kein Stimmungshoch in der Lahnaue: Der Hessenligaabsteiger TuS Dietkirchen war in der Fußball-Verbandsliga Mitte für die U23 des SC Waldgirmes zwar keine Nummer zu groß. Dennoch stand unter dem Strich eine 0:3-Heimpleite, die fünfte Niederlage im sechsten Spiel für die SCW-Zweite. Die Sportfreunde Blau-Gelb Marburg haben sich im Spitzenspiel der Fußball-Verbandsliga Mitte mit 3:3 vom SV Zeilsheim getrennt. Ärgerlich: Marburg kassierte in der Nachspielzeit das Gegentor zum Ausgleich. Eine gefühlte Niederlage also? „Nein, wir haben gegen ein Top-Team eine tolle Leistung gezeigt“, stellte SF/BG-Trainer Maurice Jauernick klar. Schon zu einem frühen Saisonzeitpunkt kam es am Samstag zum Krisengipfel der Fußball-Verbandsliga im Gunterstal, den der FV Breidenbach mit 4:2 (1:1) gegen die SG Kinzenbach für sich entschieden hat. Der FV Biebrich, das Team der Stunde in der Fußball-Verbandsliga Mitte, war für den FC Cleeberg eine Nummer zu groß. Die gastgebenden Landeshauptstädter gewannen hochverdient mit 3:1 (0:0).