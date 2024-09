Der 6. Spieltag in der B-Liga im Überblick

Wetzlar. Beim SV Kölschhausen wachsen die Bäume nicht in den Himmel. Im Spitzenspiel der Fußball-B-Liga gegen die punktgleiche SG Nauborn/Laufdorf musste sich der Tabellenführer mit einem 1:1 begnügen. Es war das zweite Remis in Folge. Einen Zähler dahinter rangieren nun Waldgirmes III (3:0 gegen Waldsolms III bereits am Freitagabend) und Aßlar II (3:3 gegen Rot-Weiß Wetzlar). In Schlagweite sind außerdem noch mit zwei Punkten Abstand der TSV Altenkirchen (1:0 gegen Spartak Wetzlar) und Blau-Weiß Wetzlar (1:0 gegen Dornholzhausen). Während sich die beiden Aufsteiger Hohenahr II (4:1 bei Ehringshausen/Dillheim II) und Oberbiel II (2:1 gegen Naunheim/Niedergirmes II) über Siege freuen, droht der FSV Berghausen nach dem 0:8-Debakel beim SV Hermannstein schon früh in der Saison den Anschluss an den Rest der Liga zu verlieren. Hermannsteins Torjäger Jan Schwarz gelang ein doppelter Hattrick.