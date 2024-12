Der 17. Oberliga-Spieltag im Liveticker - Spielabsage in Siegen

Die vermeintlich leichtesten Gegner in der Spitzengruppe haben der SV Westfalia Rhynern (beim TuS Ennepetal) sowie der SC Preußen Münster II (bei Concordia Wiemelhausen) vor der Brust.

Im Tabellenkeller hat die SG Finnentrop/Bamenohl Schlusslicht TuS Bövinghausen zu Gast und möchte eine Serie von acht Partien ohne Dreier endlich beenden.

Last but not least treffen sich die SpVgg Vreden und die SpVgg Erkenschwick. Die Gastgeber benötigen jeden Punkt im Abstiegskampf, die Gäste sind jedoch seit fünf Spielen ungeschlagen und möchten sich weiter oben heranrobben.

Spielfrei hat der TSV Victoria Clarholz, der mit Spannung auf die Konkurrenz im Abstiegskampf schauen wird.

Hinweis:

Aufgrund des "kleinen Chaos" vor Saisonbeginn, als der FLWV den Rahmenterminkalender im Nachhinein nochmal ändern musste, weil man sich zuvor nicht mit den Oberligisten abgestimmt hatte, läuft der kommende Spieltag offiziell unter der Zahl 18. Darauf folgt dann die 19, bevor es am letzten Spieltag des Jahres zurück zur 17 geht. Wir bleiben hier in der chronologischen Reihenfolge und nennen den nächsten Spieltag 17.

Die Partien des 17. Spieltags im Überblick:

Heute, 14:30 Uhr SV Schermbeck SV Schermbeck SC Verl SC Verl II

SV Schermbeck – SC Verl II

SV Schermbeck: Sebastian Speen, Marius Lackmann, Yannick Babo, Jonas Erwig-Drüppel, Andreas Ovelhey, Lennart Bollenberg, Kerem Sengün, Marvin Grumann, Eren Özat, Bilal Akhal, Timur Karagülmez - Trainer: Engin Yavuzaslan

SC Verl II: Marlon Zacharias, Moritz Lamkemeyer, Dennis Simic, Konstantinos Keissoglou, Christopher Rasper, David Haxhibeqiri, Tristan Alexander Schubert, Efe Tirpan, Furkan Yilmaz, Nikolas Korniyenko, Alessio Zschieschang - Trainer: Przemek Czapp

Heute, 14:30 Uhr SpVgg Vreden SpVgg Vreden SpVgg Erkenschwick SpVgg Erkenschwick

Heute, 15:30 Uhr TuS Ennepetal TuS Ennepetal Westfalia Rhynern Westfalia Rhynern

Heute, 15:00 Uhr ASC 09 Dortmund ASC 09 Dortmund SV Lippstadt 08 SV Lippstadt 08

