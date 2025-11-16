Der 15. Oberliga-Spieltag im Liveticker - SVL gewinnt deutlich

Der SC Preußen Münster II machte bereits am Freitagabend deutlich, dass man in der laufenden Spielzeit wieder in der Lage ist, ganz vorne mitzuspielen. Beim SV Schermbeck gelang ein 5:0-Kantersieg. Marvin Schulz erzielte seine Saisontore Nr. 12 und 13.
Auch der ASC 09 Dortmund wurde am Samstag seiner Favoritenrolle mehr als gerecht. Mit 5:1 wurde der TSV Victoria Clarholz vom Platz gefegt. Match-Winner war Torjäger Maxi Podehl, der mit vier Treffern überragte. Die Ostwestfalen kassierten nach einem starken Saisonstart nun schon die dritte Niederlage in Folge.
Am heutigen Sonntag kommt es zum Topspiel zwischen dem SV Westfalia Rhynern und der SG Wattenscheid 09. Der Zweitplatzierte SV Lippstadt 08 fährt als klarer Favorit zur SpVgg Erkenschwick.
Am Tabellenende wollte der TuS Ennepetal nach dem furiosen 8:2-Sieg gegen Verl II nachlegen. Die Partie beim DSC Arminia Bielefeld II fällt jedoch aus, da die Stadt den Naturrasenplatz im Stadion Rußheide wegen Unbespielbarkeit gesperrt hat.
Rot Weiss Ahlen möchte bei der TSG Sprockhövel den Bock endlich umstoßen. Auch der FC Eintracht Rheine versucht die Negativserie von drei Niederlagen in Folge gegen die SpVgg Vreden zu beenden.
In den Duellen SC Verl II vs. SG Finnentrop/Bamenohl und TuS Hiltrup vs. Türkspor Dortmund geht es für alle darum, sich mit einem Dreier ins sichere Mittelfeld abzusetzen. Es bleibt abzuwarten, wie die beide Gäste die "englische Woche" verkraftet haben. Türkspor kommt mit dem Westfalenpokal-Halbfinaleinzug gegen Bamenohl im Gepäck (4:2).
Der 1. FC Gievenbeck hat spielfrei und nutzte das Wochenende für das Westfalenpokal-Viertelfinale gegen Drittligist SC Verl. Nach einer ansprechenden ersten Halbzeit wären die Münsteraner am Samstagnachmittag beinahe mit einer Führung in die Pause gegangen, doch der Favorit glich noch aus und entschied die Partie letztlich standesgemäß mit 4:1 für sich.
TSG Sprockhövel – Rot Weiss Ahlen
TSG Sprockhövel: Azmir Alisic, Jasper Stojan, Simon Hendel, Ishak Dogan, Deniz Yasar, Ibrahim Bulut, Oussama Anhari, Cihat Topatan, Fatih Öztürk, Agon Arifi, Zakaria Anhari - Trainer: Andrius Balaika
Rot Weiss Ahlen: Hendrik Rauf, Edon Rizaj, Tim Breuer, Kilian Hornbruch, Bruno Soares, Fabian Holthaus, Marius Müller, Ben Binyamin, Sergio Baris Gucciardo, Kevin Freiberger, Aaron Osei Bonsu - Trainer: René Lewejohann
Eintracht Rheine – SpVgg Vreden 0:0
Eintracht Rheine: Matthias Bräuer, Tim Heger, Lennard Maßmann (79. Dicle Sahin), Adrian Wanner, Luca Meyer, Pascal Petruschka (68. Luca Marco De Angelis), Pierre Miguel De Faria Alves Pinto, Fabian Kerellaj, Tugay Gündoğan, Lamin Touray (56. Noah Kosthorst), Bennet van den Berg - Trainer: David Paulus
SpVgg Vreden: Tom Breuers, Bernd Verwohlt, Kilian Heisterkamp, Romario Wiesweg (79. Dennis Wüpping), Felix Mensing, Martin Sinner, Lars Bleker (86. Matteo Anton Geesink), Leon Kondring (86. Kevin Meise), Julian Risthaus (68. Nicolas Ostenkötter), Maximilian Hinkelmann, Julius Gerster - Spielertrainer: Romario Wiesweg - Trainer: Andree Dörr
Schiedsrichter: Patrick Holz - Zuschauer: 180
Rot: Pierre Miguel De Faria Alves Pinto (83./Eintracht Rheine/)
TuS Hiltrup – Türkspor Dortmund
TuS Hiltrup: Romain Böcker, Sören Jankhöfer, Joschka Brüggemann, Justin Mittmann, Asmar Paenda, Jonas Weißen, Felix Hesker, Shayan Sarrafyar, Cris Adeyeemi Ojo, Felix Bußmann, Nils Johannknecht - Trainer: Marcel Stöppel
Türkspor Dortmund: Tolunay Isik, Serdar Bingöl, Mats Brämer, Ömer Akman, Halil Can Dogan, Oguzhan Kefkir, Sercan Calik, Joel Westheide, Sezer Toy, Bernad Gllogjani, Koray Dag - Trainer: Maximilian Borchmann
ASC 09 Dortmund – Victoria Clarholz 5:1
ASC 09 Dortmund: Joel Nickel, Jan-Patrick Friedrich, Keanu Diskau, Anes Dziho, Lars Warschewski, Florian Rausch (86. Dustin Plöger), Jannik Urban (69. Lewin Alexander D Hone), Elias Boadi Opoku, Rafael Camprobin (75. Dan Tshibaka Tshimanga), Justus Zimmermann (62. Luis Sebastian Kehl), Maximilian Podehl (86. Robert Hilsmann) - Spielertrainer: Marco Stiepermann
Victoria Clarholz: Nils Hahne, Linus Kahraman (70. Deniz Aygün), Jonas Ströker, Markus Baum (78. Oliver Cylkowski), Julian Linnemann, Marco Pollmann, Lazar Kahraman (84. Andreas Kondratov), Julius Max Wiedemann, Philpp Lamkemeyer, Can Yilmaz (87. David Cati), Rene Michen (46. Damian Artur Biniek) - Trainer: Christian Lichte
Schiedsrichter: Nico Thielmann - Zuschauer: 89
Tore: 1:0 Maximilian Podehl (4.), 2:0 Maximilian Podehl (25.), 3:0 Maximilian Podehl (56.), 3:1 Damian Artur Biniek (77.), 4:1 Maximilian Podehl (83.), 5:1 Lewin Alexander D Hone (88.)
SV Schermbeck – SC Preußen Münster II 0:5
SV Schermbeck: Leon Nübel, Yannick Babo, Jonas Erwig-Drüppel (84. Ibuki Noguchi), Lennart Bollenberg, Ilias Bouassaria (25. Berkant Gedikli), Miles Grumann (58. Fynn Broos), Jos Krechting, Marvin Grumann (58. Christopher Stöhr), Eren Özat, Venis Uka, Canay Niyazi Tufan (46. Tyler Mehnert) - Trainer: Engin Yavuzaslan
SC Preußen Münster II: Marian Kirsch, Pascal Koopmann (84. Malte Varelmann), Moritz Krause, Michel Scharlau, Adrian Delmoni, Melih Sayin (58. Finn Noack), Emanuel De Lemos, Leon Kayser (65. Arbnor Hoti), Ryan Acar (50. Mikail Demirhan), Luca Steinfeldt (79. Till Hausotter), Marvin Schulz - Trainer: Kieran Schulze-Marmeling
Schiedsrichter: Cengiz Kabalakli - Zuschauer: 90
Tore: 0:1 Marvin Schulz (9.), 0:2 Leon Kayser (13.), 0:3 Moritz Krause (57.), 0:4 Marvin Schulz (59.), 0:5 Michel Scharlau (88.)
Westfalenpokal, Viertelfinale
1. FC Gievenbeck – SC Verl 1:4
1. FC Gievenbeck: Max Heinrich Büscher, Niklas Beil, Malte Wesberg, Niklas Klinke, Henrik Winkelmann (32. Marvin Holtmann) (75. David Isaak), Kerolos Makkar (72. Jonas Tepper), Felix Ritter, Ben Matteo Wolf, Alexander Wiethölter (72. Piet Bräunig), Benedikt Fallbrock (64. Louis Martin), Fabian Witt - Trainer: Steffen Büchter - Trainer: Torsten Maas
SC Verl: Philipp Schulze, Tobias Knost, Michel Stöcker, Fynn Otto, Paul Lehmann, Julian Stark, Almin Mesanovic (63. Timur Gayret), Fabian Wessig (73. Joshua Eze), Dominik Steczyk (73. Yari Otto), Alessio Besio (78. Marco Mannhardt), Chilohem Onuoha (63. Jonas Arweiler) - Trainer: Tobias Strobl
Schiedsrichter: Lars Bramkamp - Zuschauer: 500
Tore: 1:0 Fabian Witt (41.), 1:1 Fynn Otto (45.), 1:2 Dominik Steczyk (60.), 1:3 Alessio Besio (67.), 1:4 Alessio Besio (77.)
Besondere Vorkommnisse: Almin Mesanovic (SC Verl) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (5.).