Türkspor revanchierte sich im Pokal für die Liganiederlage. – Foto: K. Lapp @bolzplatzfotografie

Türkspor Dortmund gewinnt in Bamenohl und steht in den Top 4 Im Viertelfinale des Westfalenpokals kam es am Donnerstagabend zu einem Oberliga-Duell. Verlinkte Inhalte Westfalenpokal Türkspor Dortmund SG Finnentrop/Bamenohl

Die SG Finnentrop/Bamenohl empfing auf dem heimischen Kunstrasen Türkspor Dortmund. Vor einem Monat hatten die Sauerländer nach fast 40-minütiger Überzahl einen 2:1-Last-Minute-Sieg eingefahren. Dieses Mal präsentierten sich jedoch die Gäste vor 525 Zuschauern viel kaltschnäuziger und effektiver. Ein Dreifach-Schlag in der späten Phase der ersten Halbzeit sorgte letztendlich für einen 4:2-Erfolg von Türkspor.

Gestern, 19:30 Uhr SG Finnentrop/Bamenohl SG Finnentrop/Bamenohl Türkspor Dortmund Türkspor Dortmund 2 4 Abpfiff Doch danach sah es nach einer halben Stunde nicht aus. Eren Albayrak brachte die SG, die sich zuvor bereits gute Tormöglichkeiten erspielt hatte, in der 21. Spielminute durch eine gute Einzelaktion in Führung. Türkspor-Keeper Tolunay Isik hielt seine Farben im Spiel und ebnete damit den Weg für die Wende, die Koray Dag in der 36. Spielminute mit dem Ausgleich einleitete.

„Gefühlt fünf Minuten vor dem Ausgleich fing es an, dass wir den letzten Druck nicht mehr hatten auf die letzte Linie. Wir wussten: Wenn wir die letzte Linie unter Druck zu setzen, können wir viel von diesem Türkspor-Spiel, was sie eigentlich haben, rausnehmen, weil die Bälle auf die Sechs und die Acht nicht kommen", resümierte SG-Coach Jonas Ermes in der Lokalpresse "Westfalen Post". Es folgte ein Doppelpack von Stürmer Bernad Gllogjani (40./43.), der die Gäste dank zwei blitzsauber ausgespielten Kontern auf die Siegerstraße brachte. Ein Traumtor (siehe nachfolgendes Video), als Albayrak eine Flanke volley per Seitfallzieher unter die Latte knallte, ließ die Hausherren wieder hoffen (52.).