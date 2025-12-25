Der 1. FC Viersen bedient sich beim SC Kapellen

Zu Saisonbeginn war der im Sommer verpflichtete Leonard Lekaj noch unangefochtener Stammspieler beim Landesligisten SC Kapellen, doch nach einem Ausfall konnte sich der Routinier mit etlichen Oberliga-Partien auf dem Buckel nicht mehr so recht in die Mannschaft spielen. Nun trennen sich die Wege des 35-Jährigen und des SCK schon wieder, er wird in der Rückrunde für den Bezirksligisten 1. FC Viersen auflaufen.

„Leonard ist auf uns zugekommen und hat um seine Freigabe gebeten. Dann haben wir uns einvernehmlich getrennt“, erklärt Kapellens Sportlicher Leiter Jörg Ferber. Lekajs Problem sei gewesen, dass seine Vertreter im defensiven Mittelfeld ihre Sache während seiner Ausfallzeit sehr gut gemacht hätten, so dass Trainer Lennart Ingmann keinen Grund hatte, auf dieser Position wieder etwas zu ändern. Einer der Vertreter war überraschenderweise Nils Mäker, der normalerweise in der Offensive fürs Toreschießen zuständig ist. Doch er machte seine Sache so gut, dass er sich vor der Abwehr festspielte. Neben dem Abgang von Lekaj soll es beim SCK, der als Zweiter überwintert, noch weitere personelle Veränderungen geben. „Ein, zwei Neue sollen noch kommen, von dem einen oder anderen Spieler werden wir uns aber auch noch trennen“, so Ferber.

Beim Traditionsverein 1. FC Viersen, der nach dem Landesliga-Abstieg nun auch in der Bezirksliga um den Klassenverbleib kämpft, ist Lekaj nicht der einzige Neuzugang. Trainer Stephan Houben, der seine Wurzeln in Mönchengladbach hat und einst mit dem SV Straelen in der Regionalliga große Erfolge feierte, versucht eine Mannschaft zusammenzustellen, die in der Rückrunde noch einen Nichtabstiegsplatz erreichen kann. Kürzlich wurde auch die Verpflichtung des ehemaligen Regionalliga-Kickers Kevin Weggen vom Oberligisten Büderich vermeldet.