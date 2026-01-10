Der 1. FC Monheim stellt die Weichen auf Zukunft

In den vergangenen Wochen hat sich beim Oberligisten 1. FC Monheim einiges getan, vor allem abseits des Platzes. Bereits Ende November verlängerte man die Verträge von Kapitän Tim Klefisch, Mohamed El Mouhouti, Aleksandar Bojkovski, Luca Kiefer und Kisolo-Deo Biskup bis 2027, während der Verein Vize-Kapitän Talha Demir und Emin Safikhanov direkt bis 2028 binden konnte. „Das war für uns ein absoluter Fingerzeig, dass so viele Spieler verlängert haben. Unsere Kapitäne, absolute Schlüsselspieler, haben sich frühzeitig zum Verein bekannt. Das ist auch für uns Trainer ein Zeichen: Die Jungs haben Bock, die identifizieren sich damit“, sagt Trainer Dennis Ruess zu den Personalentwicklungen.

Im Dezember kamen neben dem Stammpersonal auch Louis Polakowicz und Torwart Max Zeh, jeweils bis 2027 und 2028, dazu. Seit dem Jahreswechsel ist Simon Büttgenbach ebenfalls in seiner neuen Funktion als Sportlicher Leiter der Monheimer tätig. Er wird sich die Position mit Frank Rückert teilen.

Der Fakt, dass viele Spieler aus der Mannschaft früh verlängert haben, hatte laut Ruess natürlich auch einen Einfluss: „Das hat mich in meiner Entscheidung auch bestärkt.“ Der FCM sei weiterhin mit den Spielern im Gespräch, ebenso mit potenziellen Zugängen, die den Verein in Zukunft unterstützen sollen. Ein Zugang, der bereits seit Beginn des Jahres feststeht, ist Außenverteidiger Isaac Ferreira Zufelde, der in der Jugend bereits in Mönchengladbach spielte. Er wird in den kommenden Wochen die Abwehr der Monheimer stärken, die durch einige Verletzungen in den vergangenen Wochen wenig Breite bot.

Zudem unterzeichneten auch das Trainerteam um Chefcoach Ruess und Co-Trainer Tom Mages neue Verträge, die sie bis 2027 an den FCM binden. Für Ruess stand diese Entscheidung außer Frage. „Dieses ganze Thema, was da mit der Mannschaft entstanden ist, das hat auch bei mir noch mal ein zusätzliches Feuer entfacht“, sagt der FCM-Trainer, der im Sommer in seine zwölfte Saison für den Klub geht. „Ich spüre natürlich dem Verein, aber auch der Truppe gegenüber eine hohe Verantwortung. Es macht einfach Spaß, mit ihnen zu arbeiten, sie nehmen Dinge an, geben Gas und füllen Themen mit Leben.“

Bisher hatte der FCM auch einen Abschied zu verkünden: Gianluca Cserep, der die vergangenen zweieinhalb Jahre in der Stadt am Rhein verbrachte, hat den Verein verlassen. Nach einigen Verletzungen und nicht ausreichend Spielpraxis entschied man sich deshalb, künftig getrennte Wege zu gehen.

Bislang kein normaler Trainingsbetrieb möglich

Seit dem 5. Januar läuft nun die Vorbereitungsphase der Monheimer, viel davon nutzen konnten sie aber nicht – bei den Konkurrenten sieht es jedoch ähnlich aus. Starke Schneefälle und niedrige Temperaturen machten Trainingseinheiten in der Region schier unmöglich. Ruess spricht davon, schnell kompensieren zu müssen – ein Problem, das aber allen Vereinen bevorsteht.

Der Winterfahrplan der Monheimer sollte eigentlich am 7. Januar mit der ersten Partie gegen die SVG Weissenberg in Neuss starten, heftige Schneefälle machten aber schnell klar, dass das Spiel nicht stattfinden kann. „Der Start war jetzt natürlich nicht so, wie wir ihn uns erhofft hatten“, sagt der FCM-Trainer zur Absage. Das Spiel sei jedoch kompensiert worden, und seine Mannschaft habe sich mit viel Ehrgeiz und Ambition trotz der Umstände bewährt. Ob der nächste Test am Samstag gegen den 1. FC Köln II stattfinden kann, bleibt allerdings abzuwarten. Ruess ist jedoch weiterhin positiv: „Das Spiel am Samstag gegen Köln, da sind wir jetzt im Austausch. Ich habe die Hoffnung, dass wir auf jeden Fall spielen, das wäre auch wichtig für uns.“

Am 13. Januar soll es für den FCM beim Bezirksligisten Bayer Dormagen weitergehen. Zu diesem Zeitpunkt sollte laut Ruess das Schlimmste überstanden sein, und die Vorbereitung könnte wie geplant weitergehen. Vier Tage später geht es für die Rheinstädter dann zum FC Wegberg-Beeck. Den Abschluss macht die Partie am 25. Januar gegen den SC Bornheim, bevor dann am 1. Februar der Wiederauftakt der Oberligasaison gegen den SV Blau-Weiß Dingden bevorsteht.

____

Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: