Der 1. FC Monheim dreht das Spiel nach der Pause

Nur zehn Minuten später drehte der FCM die Partie dann gänzlich. Dem Tor von Hirsch, der wunderbar halblinks im Strafraum eingesetzt wurde und in die kurze Ecke verwandelte, ging eine Kombination über Kang und Demir voraus (70.). Dass Monheim gegen ein jetzt offensiveres und defensiv zudem verunsichertes Homberg nicht für die Entscheidung sorgte, war in dieser Phase das einzige Manko. „Das ist es bei uns zuletzt immer“, ordnete Ruess ein. Exemplarisch scheiterte Mohamed El Mouhouti nach einer Drei-auf-eins-Situation auf Vorlage von Kisolo Deo Biskup am Armreflex von Schübel (90.+1).

Dennoch gewann der FCM und setzt sich so in der Tabelle von den Abstiegsrängen ab. Die Rechnung, die Ruess vor ein paar Spieltagen aufgemacht hatte, ist denkbar einfach: Noch ein Sieg aus den verbleibenden fünf Spielen sollte theoretisch zum Liga-Erhalt reichen.

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