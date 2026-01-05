Der 1. FC Mönchengladbach ist Stadtmeister bei der A-Jugend

Bei der vorigen Hallenstadtmeisterschaft konnte die A-Jugend des 1. FC Mönchengladbach ihren Titel nicht verteidigen und unterlag im Finale dem Rheydter SV. In diesem Jahr zeigte der FC nach einer durchwachsenen Gruppenphase dann im Halbfinale und später im Finale seine wahre Stärke und setzte sich mit 8:3 gegen Fortuna Mönchengladbach souverän durch.

Mangels hinreichend Teams war die Vorrunde entfallen. Mit neun Mannschaften in zwei Gruppen ging das Turnier am Freitag also direkt in die Gruppenphase der Endrunde. In Gruppe A setzte sich Titelverteidiger Rheydter SV mit vier Siegen aus vier Spielen durch. Zweiter wurde der SV Lürrip, der nur das Spiel gegen den „Spö“ mit 1:2 abgab. SpVg Odenkirchen verlor gegen Rheydt mit 0:4 und gegen Lürrip mit 1:3 und war ausgeschieden.

In der Gruppe B setzte sich überraschend Fortuna Mönchengladbach als Tabellenerster vor dem 1. FC durch. Die Fortuna ließ einzig beim 2:2 gegen SC Hardt Punkte liegen. Im direkten Duell mit dem FC behielt Fortuna mit 3:0 klar die Oberhand. Dies war auch die einzige Niederlage für den Klub aus dem Westend. Hardt und der Polizei SV konnten nicht ins Rennen ums Halbfinale eingreifen. Während Hardt zumindest einen Sieg gegen den PSV holte, schied dieser punktlos aus dem Wettbewerb aus.

Im Halbfinale dann gab es das „vorgezogene“ Endspiel und die Neuauflage des Finales des Vorjahres. Hier ging der FC gleich mit dem ersten Angriff in Führung. Der RSV konterte postwendend mit dem Ausgleich. Als ein FC-Spieler in der vierten Minute für zwei Minuten vom Parkett geschickt wurde, rechnete man mit einem weiteren Treffer des Titelverteidigers. Doch dem FC gelang etwas, was eigentlich selten geschieht: Er erzielte in Unterzahl zwei Tore und baute die Führung dann später gar auf 5:1 aus. Zwar konnte der RSV auf 2:5 verkürzen, doch den Westendern gelang kurz vor Schluss das 6:2.

Wesentlich spannender verlief die zweite Halbfinalbegegnung zwischen Fortuna und Lürrip. Die Lürriper Führung glich Fortuna aus. Auch die neuerliche Führung des SVL konnte das Team aus Waldhausen egalisieren und ging dann selber mit 3:2 in Front. Lürrip wiederum glich zum 3:3 aus. Bis zur Schlusssirene fiel kein weiteres Tor mehr und es ging in eine fünfminütige Verlängerung. Hier gelang Fortuna das 4:3, ließ keinen weiteren Treffer mehr zu und zog ins Finale ein.

Das Spiel um Platz drei zwischen Lürrip und dem RSV wurde im Neunmeter-Schießen entschieden und ging an Lürrip. Das Finale dann war eine recht eindeutige Angelegenheit für den FC. Nach der Führung und dem Ausgleich Fortunas ging es über 3:1 und 6:2 bis hin zum 8:3-Endstand. Es war ein verdienter Erfolg des 1. FC, der, als es darauf ankam, einen Gang höher schaltete. Er war das wachere Team, als bei den Gegnern zunehmende Müdigkeit zu sehen war.

