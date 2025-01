Dennis Vennekate verstärkt Trainerteam ab Sommer

Der FC Schüttorf 09 präsentiert mit Dennis Vennekate einen neuen Co-Trainer für die kommende Saison. Der 31-Jährige wechselt vom SV SuSa, wo er zuletzt die zweite Mannschaft als Cheftrainer betreute, in den 09-Sportpark. Dort wird er ab Sommer Cheftrainer Patrick Wensing unterstützen.

Vennekate, der in seiner ersten Saison als Trainer mit SuSa II direkt den Meistertitel holte, besitzt die B-Lizenz und sieht den Wechsel in die Landesliga als nächsten Schritt in seiner Trainerkarriere. „Dennis bringt Ehrgeiz, Wissbegierde und Motivation mit – Eigenschaften, die unserer jungen Mannschaft enorm helfen werden“, heißt es aus Vereinskreisen.

Das neue Trainerteam soll ab der Saison 2025/26 die Entwicklung des Teams weiter vorantreiben. Der FC Schüttorf 09 blickt mit Vorfreude auf die Zusammenarbeit.