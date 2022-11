Dennis Peter weiß: "Wir sind im Flow" Teaser RL Frauen: +++ Die Regionalliga-Fußballerinnen des FSV Wetzlar reisen zu einem Überraschungsteam. Wobei: Eigentlich sind die Domstädterinnen auch eine Überraschung, wie unsere Vorschau zeigt +++

WETZLAR - Übermannschaft gegen Überraschungsmannschaft! Wenn am Sonntag (14 Uhr) der lediglich im Elfmeterschießen der Relegation am Aufstieg in die 2. Bundesliga am SC Freiburg II gescheiterte SV Weinberg auf den im Elfmeterschießen der Relegation in Richtung Hessenliga beim VfB Obertürkheim gerade noch geretteten FSV Hessen Wetzlar trifft, dann scheinen die Voraussetzungen klar zu sein. Doch weit gefehlt! Denn die Domstädterinnen haben einen mächtigen Lauf. Nur eine der letzten sieben Partien (1:5 beim FFC Wacker München) haben sie verloren, zuletzt sammelte sie aus den vergangenen vier Matches satte zehn Punkte.