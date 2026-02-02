Dennis Lerche trifft vierfach beim Kantersieg des CSV Marathon Krefeld

Dennis Lerche traf vierfach für den CSV Marathon. – Foto: Imago / Bild 13

Der SV Thomasstadt Kempen, trotz zweier Treffer von Dominique Strathe knapper 2:3-Verlierer in Brüggen, und der 1. FC Mönchengladbach, der bei den defensivstarken Tabellenzweiten Sportfreunden Neuwerk nichts zu bestellen hatte, waren dennoch die Profiteure des Rückrundenbeginns der Bezirksliga, Gruppe 3. Denn beide Vereine hatten in der ersten Serie gegen den SV Mönchengladbach 10, überall nur „Lürrip“ genannt, nur Unentschieden gespielt – bekamen aber nun im Vergleich zur Mitabstiegskonkurrenz einen Zähler gutgeschrieben, da die Mönchengladbacher am vergangenen Freitag ihre Mannschaft zurückgezogen haben. In die Hose ging bei der 0:4-Niederlage des 1. FC Mönchengladbach unterdessen auch der Einstand des neuen Trainers Dennis Krause, der zuvor schon beim TSV Meerbusch II und VfL Willich kein gutes Händchen gehabt hatte.

OSV Meerbusch setzt sich mit Neuwerk ab

Spitzenreiter OSV Meerbusch fertigte die Tönisberger ebenso deutlich ab, wie der CSV Marathon Krefeld mit vier Lerche-Toren den SSV Grefrath. Allerdings dürfen beide Verlierer für sich in Anspruch nehmen, mit arg dezimierten Mannschaften aufgelaufen zu sein. Von den Verfolgern von Meerbusch und Neuwerk patzten erneut die Odenkirchener – wieder bei einem Abstiegsaspiranten, dieses Mal bei Türkiyemspor Mönchengladbach. So ist zu den Plätzen eins und zwei schon ein kleines Loch gerissen.

Zehnter Sieg für den VfR Fischeln

Zwei Tore von Abdulhadi Alamad sorgten für den zehnten Saisonsieg des VfR Fischeln, der es sich im Tabellenmittelfeld nun wirklich gemütlich machen kann. Dies trifft mittlerweile auch auf den CSV Marathon zu, der nahtlos an seine Form der Endphase des vergangenen Jahres anknüpfte. Das gilt unumwunden auch für die Zweitvertretung des SC St. Tönis, deren 3:0 gegen TuS Wickrath schon eine Ansage ist. Beide haben mittlerweile schon die Tönisberger in der Tabelle überholt. Fischeln-Kontrahent SC Union Nettetal II muss immer ängstlicher ans Ende blicken, zumal der 1. FC Viersen mit seiner Aufholjagd begonnen hat.

____

Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: