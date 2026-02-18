Denkwürdig: Ex-Bundesligastar Jermaine Jones neuer Schweinfurt-Trainer Von Kleinhenz zu Jones in atemberaubender Geschwindigkeit: Der 44-jährige übernimmt ab sofort den Tabellenletzten der 3. Liga von Mathias Willmerdinger · Heute, 11:45 Uhr · 0 Leser

Jermaine Jones (li.) posiert schon als neuer Schweinfurter Trainer. In seiner aktiven Zeit erwarb er sich auf Schalke (re.) eine Art Legendenstatus. – Foto: Schweinfurt 05/Imago Images

Auf denkwürdige Art und Weise hat der 1. FC Schweinfurt 05 eine Änderung auf der Trainerposition vorgenommen: 15 (!) Minuten nachdem der Verein offiziell die Entlassung von Victor Kleinhenz bestätigte, versandten die Schnüdel erneut eine Pressemitteilung. Der Inhalt: Jermaine Jones wird neuer Cheftrainer beim FC 05. Die Ereignisse rund ums Sachs-Stadion überschlagen sich an diesem Aschermittwoch...

Mit dem Deutsch-Amerikaner Jermaine Jones, der in Frankfurt am Main geboren wurde, holt sich der abgeschlagene Tabellenletzte der 3. Liga eine Persönlichkeit mit viel Erfahrung im Profifußball, ausgeprägter Mentalität und klarer Führungsphilosophie. Der ehemalige Nationalspieler der USA blickt auf eine erfolgreiche aktive Karriere unter anderem bei Eintracht Frankfurt, FC Schalke 04 sowie in der Major League Soccer zurück. Insgesamt 69 Einsätze absolvierte der als "Aggressive Leader" bekanntgewordene Mittelfeldmann für das US-amerikanische Nationalteam und nahm zudem an der WM 2014 in Brasilien teil, wo er im dritten Gruppenspiel auch auf sein Geburtsland Deutschland traf. In den vergangenen Jahren sammelte er zudem wertvolle Erfahrungen im Trainerbereich.



"Mit Jermaine gewinnen wir einen Trainer, der auf eine lange aktive Karriere im Profifußball zurückblicken kann. Nun möchte er als Trainer dieses Wissen einbringen und der Mannschaft die nötigen Impulse und Erfahrungen mitgeben", lässt sich Geschäftsführer Markus Wolf zitieren.



