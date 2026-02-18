Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Denkwürdig: Ex-Bundesligastar Jermaine Jones neuer Schweinfurt-Trainer
Von Kleinhenz zu Jones in atemberaubender Geschwindigkeit: Der 44-jährige übernimmt ab sofort den Tabellenletzten der 3. Liga
von Mathias Willmerdinger · Heute, 11:45 Uhr · 0 Leser
Jermaine Jones (li.) posiert schon als neuer Schweinfurter Trainer. In seiner aktiven Zeit erwarb er sich auf Schalke (re.) eine Art Legendenstatus. – Foto: Schweinfurt 05/Imago Images
Mit dem Deutsch-Amerikaner Jermaine Jones, der in Frankfurt am Main geboren wurde, holt sich der abgeschlagene Tabellenletzte der 3. Liga eine Persönlichkeit mit viel Erfahrung im Profifußball, ausgeprägter Mentalität und klarer Führungsphilosophie. Der ehemalige Nationalspieler der USA blickt auf eine erfolgreiche aktive Karriere unter anderem bei Eintracht Frankfurt, FC Schalke 04 sowie in der Major League Soccer zurück. Insgesamt 69 Einsätze absolvierte der als "Aggressive Leader" bekanntgewordene Mittelfeldmann für das US-amerikanische Nationalteam und nahm zudem an der WM 2014 in Brasilien teil, wo er im dritten Gruppenspiel auch auf sein Geburtsland Deutschland traf. In den vergangenen Jahren sammelte er zudem wertvolle Erfahrungen im Trainerbereich.
"Mit Jermaine gewinnen wir einen Trainer, der auf eine lange aktive Karriere im Profifußball zurückblicken kann. Nun möchte er als Trainer dieses Wissen einbringen und der Mannschaft die nötigen Impulse und Erfahrungen mitgeben", lässt sich Geschäftsführer Markus Wolf zitieren.
Auch Jermaine Jones freut sich auf die Aufgabe: "Ich freue mich sehr über das Vertrauen und kann es kaum erwarten mit der Mannschaft loszulegen. Wir wissen, dass mit dem Spiel in Duisburg eine große Aufgabe vor uns liegt. Aber genau für solche Spiele spielt man ja Fußball."
Des Weiteren teilt der Verein mit: "Das heutige Training (Mittwoch, Anm. Red.) wird vom bestehenden Trainerteam geleitet. Am morgigen Donnerstag wird Jermaine Jones übernehmen und bei der Spieltagspressekonferenz für weitere Fragen zur Verfügung stehen."