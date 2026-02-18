Der Zeitpunkt kommt überraschend: Schweinfurt 05 entlässt Kleinhenz Gerd Klaus übernimmt bis auf Weiteres beim Drittligisten von Mathias Willmerdinger · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

Victor Kleinhenz (li.) hatte in Schweinfurt nach nur 10 Punkten aus 24 Partien wenige Argumente, der Zeitpunkt der Entlassung überrascht dann aber doch. Auch Gregor Opfermann (re.) wurde freigestellt. – Foto: Ryan Evans

Nun also doch: Laut der "Main Post", die gewöhnlich sehr gut informiert ist über die Vorgänge beim 1. FC Schweinfurt 05, haben die Schnüdel Cheftrainer Victor Kleinhenz entlassen. Das hat mittlerweile auch im Laufe des Mittwochvormittags der Verein bestätigt. Zudem muss sein Co-Trainer Gregor Opfermann gehen. Interimsmäßig leitet bis auf Weiteres Gerd Klaus die Trainingseinheiten. Die große Frage in der Kugellagerstadt lautet: Warum jetzt?

Der Verein hat sich zur weitreichenden Personalentscheidung noch nicht offiziell geäußert. Trotz der miserablen Saison und nur zehn Punkten aus 24 Partien sah es lange so aus, als würde der FC05 zu seinem jungen Cheftrainer stehen und mit ihm auch wieder zurück in die Regionalliga gehen. Mit 17 Punkten Rückstand auf das rettende Ufer ist der Abstieg schon so gut wie besiegelt.



Warum wird Victor Kleinhenz also zu einem Zeitpunkt gefeuert, an dem ohnehin schon nichts mehr zu retten ist? Am ehesten hätte eine Trennung noch in der Winterpause Sinn gemacht, um vielleicht mit einem neuen Übungsleiter noch einmal die Wende zu schaffen. Diese Möglichkeit ließ man verstreichen. Und so schlecht performten die Schnüdel unter Kleinhenz bislang 2026 nicht. Bis auf die 0:1-Heimpleite gegen den SSV Jahn Regensburg war das im Großen und Ganzen in Ordnung, so wie am Sonntag das 1:1-Remis zuhause gegen die formstarken Ingolstädter. Nach dem Unentschieden gegen die Schanzer sagte Kleinhenz auf der Pressekonferenz: "Wir sind zufrieden, dass wir heute eine ansprechende Leistung gezeigt haben und uns auch für eine couragierte Leistung mit einem Punkt belohnen konnten." Das sahen offensichtlich im Verein nicht alle so...





Der Zeitpunkt der Entlassung gibt also Rätsel auf und fügt sich daher ein ins Bild einer auf allen Ebenen vermurksten Saison.



