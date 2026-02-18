Der Zeitpunkt kommt überraschend: Schweinfurt 05 entlässt Kleinhenz

Nun also doch: Laut der "Main Post", die gewöhnlich sehr gut informiert ist über die Vorgänge beim 1. FC Schweinfurt 05, haben die Schnüdel Cheftrainer Victor Kleinhenz entlassen. Das hat mittlerweile auch im Laufe des Mittwochvormittags der Verein bestätigt. Zudem muss sein Co-Trainer Gregor Opfermann gehen. Interimsmäßig leitet bis auf Weiteres Gerd Klaus die Trainingseinheiten. Die große Frage in der Kugellagerstadt lautet: Warum jetzt?
Der Verein hat sich zur weitreichenden Personalentscheidung noch nicht offiziell geäußert. Trotz der miserablen Saison und nur zehn Punkten aus 24 Partien sah es lange so aus, als würde der FC05 zu seinem jungen Cheftrainer stehen und mit ihm auch wieder zurück in die Regionalliga gehen. Mit 17 Punkten Rückstand auf das rettende Ufer ist der Abstieg schon so gut wie besiegelt.
Warum wird Victor Kleinhenz also zu einem Zeitpunkt gefeuert, an dem ohnehin schon nichts mehr zu retten ist? Am ehesten hätte eine Trennung noch in der Winterpause Sinn gemacht, um vielleicht mit einem neuen Übungsleiter noch einmal die Wende zu schaffen. Diese Möglichkeit ließ man verstreichen. Und so schlecht performten die Schnüdel unter Kleinhenz bislang 2026 nicht. Bis auf die 0:1-Heimpleite gegen den SSV Jahn Regensburg war das im Großen und Ganzen in Ordnung, so wie am Sonntag das 1:1-Remis zuhause gegen die formstarken Ingolstädter. Nach dem Unentschieden gegen die Schanzer sagte Kleinhenz auf der Pressekonferenz: "Wir sind zufrieden, dass wir heute eine ansprechende Leistung gezeigt haben und uns auch für eine couragierte Leistung mit einem Punkt belohnen konnten." Das sahen offensichtlich im Verein nicht alle so...
Im Laufe des Vormittags äußerte sich auch der Verein. "Diese Entscheidung wurde nach intensiver Analyse der sportlichen Situation und internen Gesprächen getroffen", schreiben die Schnüdel kurz und knapp in einer Pressemitteilung. Geschäftsführer Markus Wolf geht ebenfalls nicht ins Detail, nur so viel: "Beide (Kleinhenz und Opfermann, Anm.d.Red.) hatten großen Anteil an der letztjährigen Meisterschaft, daher bedauere ich diese Entwicklung sehr. Wir bedanken uns ausdrücklich bei beiden für ihr Engagement und Ihren Einsatz für den Verein und wünschen Ihnen für die Zukunft alles Gute", so Geschäftsführer Markus Wolf.
Victor Kleinhenz äußert sich ausführlicher gegenüber den Medien: "Spätestens morgen werden Dankbarkeit und Stolz überwiegen. Dankbarkeit verspüre ich für jede einzelne Erfahrung und die vielen märchenhaften Momente, die meine Familie und ich erleben durften. Außerdem für jeden einzelnen Fan, der uns auf dieser spannenden Reise begleitet hat und im letzten Jahr eine nicht für möglich gehaltene Begeisterungswelle rund um den FC05 ausgelöst hat. Unglaublich stolz bin ich auf meine Mannschaft und mein Trainerteam. Nicht nur wegen der Erfolge aus der letzten Saison, sondern vor allem, weil in dieser herausfordernden Saison zu jeder Zeit und mit maximaler Überzeugung Werte gelebt wurden. Ihr werdet immer einen besonderen Platz in meinem Herzen tragen. Markus Wolf danke ich für das große Vertrauen und wünsche ihm und dem Verein für die Zukunft nur das Beste."