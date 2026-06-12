Den Unkenrufen zum Trotz: 1860 startet in Vorbereitung - wer dabei ist

Alper Kayabunar wird das erste Training des TSV 1860 München nach dem großen Knall leiten. – Foto: Walter Brugger

Es herrscht weiter große Ungewissheit beim TSV 1860 München: Seit dem "schwarzen" Mittwoch vergangene Woche sind nun knapp zehn Tage vergangen. Wie es mit dem Kultklub aus Giesing weitergeht, ist nach wie vor völlig unklar. Beide Gesellschafter zerfleischen sich wie in den vergangenen Jahren so oft üblich weiterhin gegenseitig. Aber allen Unkenrufen zum Trotz haben nun die Löwen erste Termine für die kommende Spielzeit bekanntgegeben. Am kommenden Montag wird um 15 Uhr die Vorbereitung aufgenommen. Und wer soll da zum Training erscheinen? Das fragen sich natürlich alle Fans. Auch darüber hat der TSV 1860 Auskunft gegeben.

Die Löwen teilen via ihrem Webauftritt mit: "Mit einer gemischten Trainingsgruppe aus dem Kader der U21 für die Saison 2026/2027 und Spielern aus dem Profikader, die aktuell einen Vertrag für die Regionalliga Bayern besitzen, startet der TSV 1860 München den Trainingsbetrieb für die neue Saison. U21-Trainer Alper Kayabunar wird die Einheit mit seinem Trainerteam anleiten." Heißt konkret: Der amtierende Meister der Bayernliga Süd nimmt den Trainingsbetrieb. Zudem werden einige Akteure aus dem alten Profikader dabei sein.

Um welche Spieler es sich genau handelt, diesbezüglich schreibt der TSV: "Am Montag wird eine Kaderliste veröffentlicht, es wird sich jedoch ausschließlich um Spieler aus dem Kader der Löwen-U21 für die Saison 2026/2027 und Spieler aus dem Profikader handeln, die aktuell einen Vertrag für die Regionalliga Bayern besitzen. Spieler aus dem Profikader ohne gültigen Vertrag für die Regionalliga befinden sich weiterhin im Urlaub." Wie die Fans zum etwas seltsam anmutenden Trainingsauftakt reagieren werden, ist ungewiss. Diesbezüglich gehen die "Blauen" aber in die Offensive und haben alle Fans aufgerufen, am öffentlichen Training teilzuhaben.