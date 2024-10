Einsatzfreudig und kopfballstark: Jonathan Maier (hier gegen Eintracht Bad Kreuznach mit Sebastian Baumann und Berkan Celebi) ist mit Leib und Seele dem TSV Gau-Odernheim verbunden- Wird er gebraucht, ist er da. Foto: Axel Schmitz/pakalski-press

Dem TSV Gau-Odernheim im Herzen verbunden Jonathan Maier steht wie kein anderer für die Philosophie des Verbandsligisten – sportlich wie menschlich Verlinkte Inhalte Verbandsliga Südwest Gau-Odernh. Steinwenden

Gau-Odernheim. Das Verbandsligaspiel gegen den FSV Offenbach (3:1) war gewonnen, der Jubel verklungen. Da hatte Jonathan Maier noch eine Bitte an seinen Trainer Florian Diel. „Ich habe ihm gesagt: Ich versuche gern, immer so zu spielen. Aber bitte nicht mehr in den Kreis. Im Mittelpunkt zu stehen, gefällt mir nicht so.“ Diel hatte Maier, als Anerkennung für seine tolle Leistung, zum Jubel-Ansager inmitten der Kollegen bestimmt. Aber der 23-Jährige fühlt sich in der Rolle des stillen Arbeiters am wohlsten.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. „Er ist genau der Spieler, den man als Trainer gern hat und für den unser Verein auch steht“, sagt Diel: „In der eigenen Jugend groß geworden, ein ganz demütiger Junge, der das Team immer in den Vordergrund stellt.“ Der Name Maier und der TSV sind eng verbunden. Sein älterer Bruder Philipp war einst im Sichtungstraining, zu dem Jonathan und Zwillingsbruder Timon spontan zugeladen wurden. Bald spielten sie alle am Petersberg, auch die drei weiteren Geschwister. „Unsere Mutter ist an manchen Tagen fünf Mal gefahren, weil wir alle unterschiedliche Trainingszeiten hatten“, erzählt der Mittelfeld-Kämpfer, „den Weg zwischen Undenheim und Gau-Odernheim kennen wir alle blind.“

Michael Maier, der Vater, stand oft stolz am Spielfeldrand. Als Abteilungsleiter war er einer der Architekten des Jugend-Aufschwungs. Trainer sollten Lizenzen haben, die eigenen Aktiven wurden dabei unterstützt, sie abzulegen. Ein wahrer Marathon an Aufstiegen folgte. Weitere Protagonisten: der damalige Jugendleiter Kai Preuß – und Florian Diel. „Das Ganze hatte enorm an Dynamik gewonnen, ein Domino-Stein nach dem anderen fiel um“, erinnert sich der 34-Jährige. Stetig kamen eigene Talente in den Aktivenbereich, Umfeld und Identifikation wuchsen parallel. In Hannes Zimmer, Ruben Ullrich, Hannes Zundel, Ben Völker und Lennart Bickel standen schon die nächsten Protagonisten eines, so Diel, „qualitativ sehr interessanten älteren U19-Jahrgangs“ auf der Matte.