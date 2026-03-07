Dem KFC Uerdingen drohen im Derby gegen St. Tönis einige Ausfälle

Der Trainer erwartet am Sonntag eine ganz andere Gemengelage, als in den bisherigen Partien in diesem Jahr. Sonsbeck, Biemenhorst und Büderich waren alles Teams, die dem KFC weitestgehend den Ball überlassen haben. Das wird am Sonntag anders sein. „Ich erwarte, dass auch St. Tönis das Spiel machen will“, sagte Stöhr in der Presserunde vor dem Spiel. Die Qualität dazu hätten die Spieler jedenfalls. Der KFC seinerseits wird den Ball aber auch nicht so leicht hergeben wollen. „Wir möchten das Spiel an uns reißen und wie im Hinspiel dem SC unser Spiel aufzwängen“, fordert Stöhr.

Das Ziel ist klar: als Gewinner aus dem Spieltag hervorgehen. Schließlich nehmen sich die Teams im oberen Drittel der Tabelle gegenseitig die Punkte weg. Der KFC als Vierter empfängt den Fünften St. Tönis. Und der TSV Meerbusch, der nach fünf Siegen in Folge auf den dritten Platz geklettert ist, empfängt den VfB Hilden, der erster Verfolger von Ratingen ist. Einzig der Spitzenreiter hat mit dem 1. FC Kleve auf dem Papier ein leichtes Los. Um in der Tabelle also wieder klettern zu können, ist ein eigener Sieg Pflicht für den KFC Uerdingen.

Ausfälle drohen