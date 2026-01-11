Delay Sports holt Regionalliga-Erfahrung - weitere Neuzugänge folgen

Delay Sports legt auf dem Transfermarkt nach. Auf die Verpflichtung von Panzu Ernesto aus der Oberliga folgt der nächste hochkarätige Neuzugang.
Delay Sports sorgt zum Jahresbeginn (mal wieder) für Schlagzeilen auf dem Transfermarkt. Für die erste Mannschaft, die in den vergangenen Jahren aus der Kreisliga C in die Bezirksliga durchmarschiert ist, wurde mit Panzu Ernesto in dieser Woche bereits ein spannender Neuzugang vorgestellt. (FuPa berichtete)
Nun folgt Orhan Yildirim. Der 32-Jährige stand schon länger auf dem "Zettel" des aufstrebenden Klubs. Sein Wechsel zu Delay Sports ist im Grunde seit dem vergangenen Sommer ein offenes Geheimnis, doch die Spielberechtigung fehlte. Bisher. Nun darf der ehemalige türkische Nachwuchs-Nationalspieler voll angreifen. Yildirim, der auf dem linken Flügel wirbeln soll, bringt Erfahrung aus über 160 Regionalliga-Spielen mit. In Berlin spielte er unter anderem für den BFC Dynamo, den Berliner AK und die VSG Altglienicke.
Auch im Ausland versuchte sich der Linksfuß, stand 23 Mal in der zweiten türkischen Liga auf dem Rasen. Zudem konnte Yildirim in der Icon League überzeugen, spielte dort zwischenzeitlich für Motor Neufünfland, das Team von Torsten Mattuschka, das mittlerweile nicht mehr Teil der Kleinfeld-Liga ist.
Ernesto und Yildirim sind die ersten beiden von insgesamt sechs Neuzugängen, die der Verein angekündigt hat. Die vier weiteren neuen Gesichter dürften in den kommenden Tagen und Wochen vorgestellt werden. Mit der zusätzlichen Qualität soll dann ab Mitte Februar nach dem vierten Aufstieg in Folge gegriffen werden. Derzeit belegt Delay Sports Rang drei in der Bezirksliga Staffel 2. Marienfelde II, das sechs Punkte vor Delay Sports liegt und/oder Veritas (drei Punkte Vorsprung) müssen in der Rückrunde überholt werden, denn nur die ersten beiden steigen auf.