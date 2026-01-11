Delay Sports holt Regionalliga-Erfahrung - weitere Neuzugänge folgen

Delay Sports sorgt zum Jahresbeginn (mal wieder) für Schlagzeilen auf dem Transfermarkt. Für die erste Mannschaft, die in den vergangenen Jahren aus der Kreisliga C in die Bezirksliga durchmarschiert ist, wurde mit Panzu Ernesto in dieser Woche bereits ein spannender Neuzugang vorgestellt. (FuPa berichtete)

Nun folgt Orhan Yildirim. Der 32-Jährige stand schon länger auf dem "Zettel" des aufstrebenden Klubs. Sein Wechsel zu Delay Sports ist im Grunde seit dem vergangenen Sommer ein offenes Geheimnis, doch die Spielberechtigung fehlte. Bisher. Nun darf der ehemalige türkische Nachwuchs-Nationalspieler voll angreifen. Yildirim, der auf dem linken Flügel wirbeln soll, bringt Erfahrung aus über 160 Regionalliga-Spielen mit. In Berlin spielte er unter anderem für den BFC Dynamo, den Berliner AK und die VSG Altglienicke.