Deisenhofen verliert durch "Sonntagsschuss" gegen Erlbach

Nach den 0:3-Niederlagen gegen die Löwen-U21 in der Bayernliga und gegen die Profis der SpVgg Unterhaching im Totopokal ging der FC Deisenhofen erneut leer aus.

Lange entsprach das Geschehen dem, was man angesichts der Gäste-Statistik erwarten durfte: Auf 9:3 belief sich Erlbachs Torverhältnis nach den vorangegangenen acht Partien. Tatsächlich wirkte der bislang unbesiegte Vorjahresmeister hinten gut organisiert, er deutete manchmal auch Gefährlichkeit an, doch die Blauhemden verteidigten ebenfalls aufmerksam und was aufs Gehäuse kam, war eine sichere Beute von Schlussmann Maximilian Obermeier. „Wir haben sehr gut begonnen, haben dann aber nach zehn Minuten das Heft etwas aus der Hand gegeben“, sagte der Deisenhofner Trainer Andreas Pummer über die eher chancenarme erste halbe Stunde.

Dann wurde seine Mannschaft aber plötzlich brandgefährlich: Nach Lukas Kretzschmars starkem Zuspiel schoss Paul Schemat in Bedrängnis von der Strafraumgrenze vorbei (31.). Nur eine Minute später hätte der Stürmer bei einem Konter dann das 1:0 markieren müssen: Nach Jan Kretteks Pass kam er Mitte der gegnerischen Hälfte zwar einen Schritt zu spät gegen SV-Keeper Andreas Steer, doch der haute über den Ball. Schemat zog sofort ab und verfehlte den verwaisten Kasten (32.). „Wir haben die Muss-Führung auf dem Fuß, da kann er noch gehen und den Ball reinschieben“, ärgerte sich Pummer.