– Foto: Tai Volkmer

Defensivmann bleibt bei der SG Sonnenhof an Bord Großaspachs Oberliga-Fußballer verlängern mit Volkan Celiktas bis 2025.

Die Spieler des Fußball-Oberligisten SG Sonnenhof Großaspach befinden sich noch in der Winterpause. Erst am Montag, 23. Januar, um 16 Uhr beginnt die Vorbereitung des Teams von Trainer Evangelos Sbonias auf die zweite Saisonhälfte mit dem Trainingsauftakt in der Arena. Die Vereinsverantwortlichen hingegen basteln schon jetzt am Kader. Dabei gibt es eine wichtige Personalie zu vermelden. Stamm- und Führungsspieler Volkan Celiktas verlängert vorzeitig und damit langfristig bis zum 30. Juni 2025 seinen Vertrag bei der SG. Der 27-Jährige wird damit auch in Zukunft für den derzeitigen Tabellenzweiten der Oberliga auflaufen.