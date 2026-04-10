 2026-04-10T07:15:08.667Z

Allgemeines

Debakel für HT 16, Süderelbe-Comeback, USC Paloma gewinnt bei Teutonia

Oberliga Hamburg: Eimsbütteler TV siegt 3:1 gegen FC Türkiye Wilhelmsburg und baut Vorsprung aus, Niendorfer TSV feiert 7:0 bei HT 16, USC Paloma gewinnt bei Teutonia.

von red · Gestern, 23:33 Uhr · 0 Leser
Starke Leistung des Niendorfer TSV.
Starke Leistung des Niendorfer TSV. – Foto: Oliver Utesch

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Oberliga Hamburg
Teutonia 05
ETV
SC Victoria
Niend. TSV

Der Eimsbütteler TV setzt sich an der Spitze der Oberliga Hamburg erstmal ab, während der Niendorfer TSV mit einem Kantersieg für Aufsehen sorgt. Auch USC Paloma und FC Süderelbe feiern wichtige Siege. So läuft Spieltag 30.

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Süderelbe gibt den Ton im Mittelfeld an

Gestern, 19:30 Uhr
FC Süderelbe
FC SüderelbeSüderelbe
TSV Buchholz 08
TSV Buchholz 08Buchholz 08
4
2
Abpfiff

Der FC Süderelbe hat sich in einer unterhaltsamen Partie gegen den TSV Buchholz 08 mit 4:2 durchgesetzt und sich damit im Tabellenmittelfeld gefestigt. Dabei gerieten die Gastgeber zunächst in Rückstand, als Jonas Fritz früh traf (9.). Alexander Koval glich aus (28.), doch Buchholz schlug direkt nach der Pause durch Samed Skrijelj zurück (48.). Die entscheidende Phase folgte jedoch wenig später: Innerhalb von zwei Minuten drehten Marcel Andrijanic (56.) und Fabio Parduhn (58.) die Partie zugunsten Süderelbes. In der Nachspielzeit machte Ardit Demiri alles klar (90.+1). Mit nun 37 Punkten setzt sich Süderelbe etwas nach oben ab, während Buchholz es verpasst hat, mit dem FCS gleichzuziehen.

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Doppelschlag entscheidet USC-Auswärtssieg

Gestern, 19:45 Uhr
FC Teutonia 05 Ottensen
FC Teutonia 05 OttensenTeutonia 05
USC Paloma
USC PalomaUSC Paloma
0
2
Abpfiff
Der USC Paloma hat seine starke Saison bestätigt und beim FC Teutonia 05 Ottensen mit 2:0 gewonnen. Nach torloser erster Hälfte schlugen die Gäste innerhalb weniger Minuten zu: Aulon Lekaj brachte Paloma in Führung (54.), ehe Moritz Maximilian Niemann direkt nachlegte (56.). Mit dem Sieg klettert Paloma auf 47 Punkte und festigt Rang fünf. Teutonia verpasst es dagegen, weiter nach oben aufzuschließen und bleibt im gesicherten Mittelfeld.

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Niendorfer TSV überrollt HT 16

Gestern, 19:45 Uhr
HT 16
HT 16HT 16
Niendorfer TSV
Niendorfer TSVNiend. TSV
0
7

Für das deutlichste Ausrufezeichen des Spieltags sorgte der Niendorfer TSV, der HT 16 mit 7:0 auseinander nahm. Bereits früh stellten die Gäste die Weichen auf Sieg: Lennart Konstantin Henry Merkle (7.) und Leandro Kreit Casale (12.) sorgten für die schnelle Führung. Bis zur Pause erhöhte Merkle auf 3:0 (34.), ehe Casale (54.) und Björn Dohrn (63., 85., 88.) das Ergebnis in die Höhe schraubten. Der Niendorfer TSV verbessert sich auf 33 Punkte und rückt näher an das Mittelfeld heran - diese Begegnung pusht darüber hinaus das Selbstvertrauen im Abstiegskamnpf. HT 16 kassiert dagegen einen herben Rückschlag und bleibt bei 44 Zählern.

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ETV gewinnt glanzlos

Gestern, 19:45 Uhr
Eimsbütteler TV
Eimsbütteler TVETV
FC Türkiye Wilhelmsburg
FC Türkiye WilhelmsburgFC Türkiye
3
1
Abpfiff

Der Eimsbütteler TV hat seine Pflichtaufgabe erfüllt und den FC Türkiye Wilhelmsburg mit 3:1 geschlagen. Bamo Karim Mohamed (13.) und Bilal Damala (27.) sorgten früh für klare Verhältnisse. Nach dem Anschlusstreffer von Sahin Kaan Taflan (60.) blieb die Partie kurzzeitig offen, ehe Lamin Beuck in der 79. Minute die Entscheidung herbeiführte. Mit nun 65 Punkten baut der ETV seinen Vorsprung an der Spitze leicht aus und setzt den ETSV Hamburg unter Druck. Türkiye bleibt tief im Tabellenkeller und benötigt dringend Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.

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Liveticker: TuS Dassendorf - SC Vorwärts/Wacker Billstedt

Heute, 13:00 Uhr
TuS Dassendorf
TuS DassendorfDassendorf
SC Vorwärts/Wacker Billstedt
SC Vorwärts/Wacker BillstedtVorw. Wacker
13:00
Spieltext Dassendorf - Vorw. Wacker

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Liveticker: Nikola Tesla - TuRa Harksheide

Heute, 14:30 Uhr
FK Nikola Tesla
FK Nikola TeslaNikola Tesla
TuRa Harksheide
TuRa HarksheideHarksheide
14:30
Spieltext Nikola Tesla - Harksheide

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Liveticker: SV Curslack-Neuengamme - SC Victoria

Heute, 15:00 Uhr
SV Curslack-Neuengamme
SV Curslack-NeuengammeCurs.-Neueng
SC Victoria
SC VictoriaSC Victoria
15:00
Spieltext Curs.-Neueng - SC Victoria

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Liveticker: HEBC Hamburg - TSV Sasel

Morgen, 10:45 Uhr
HEBC Hamburg
HEBC HamburgHEBC Hamburg
TSV Sasel
TSV SaselTSV Sasel
10:45
Spieltext HEBC Hamburg - TSV Sasel

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Liveticker: SV Halstenbek-Rellingen - ETSV Hamburg

Morgen, 14:00 Uhr
SV Halstenbek-Rellingen
SV Halstenbek-RellingenHalstenbek-R
ETSV Hamburg
ETSV HamburgETSV Hamburg
14:00
Spieltext Halstenbek-R - ETSV Hamburg

Das sind die nächsten Spieltage

23. Spieltag
Di., 14.04.26 18:30 Uhr TSV Buchholz 08 - TuRa Harksheide
Di., 14.04.26 18:30 Uhr FC Türkiye Wilhelmsburg - TSV Sasel
Di., 14.04.26 19:00 Uhr SV Halstenbek-Rellingen - HEBC Hamburg
Di., 14.04.26 19:00 Uhr ETSV Hamburg - SC Victoria
Di., 14.04.26 19:00 Uhr Eimsbütteler TV - HT 16
Di., 14.04.26 19:00 Uhr FC Süderelbe - SV Curslack-Neuengamme
Di., 14.04.26 19:30 Uhr USC Paloma - FK Nikola Tesla
Di., 14.04.26 19:30 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen - TuS Dassendorf
Di., 12.05.26 19:00 Uhr Niendorfer TSV - SC Vorwärts/Wacker Billstedt

31. Spieltag
Fr., 17.04.26 19:30 Uhr TuRa Harksheide - HEBC Hamburg
Fr., 17.04.26 19:30 Uhr SC Victoria - HT 16
So., 19.04.26 10:45 Uhr USC Paloma - SV Halstenbek-Rellingen
So., 19.04.26 13:00 Uhr FC Türkiye Wilhelmsburg - FC Süderelbe
So., 19.04.26 14:00 Uhr ETSV Hamburg - FK Nikola Tesla
So., 19.04.26 14:00 Uhr TSV Buchholz 08 - FC Teutonia 05 Ottensen
So., 19.04.26 14:00 Uhr Niendorfer TSV - Eimsbütteler TV
So., 19.04.26 15:00 Uhr SC Vorwärts/Wacker Billstedt - SV Curslack-Neuengamme
So., 19.04.26 15:00 Uhr TSV Sasel - TuS Dassendorf

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