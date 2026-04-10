Debakel für HT 16, Süderelbe-Comeback, USC Paloma gewinnt bei Teutonia

Der Eimsbütteler TV setzt sich an der Spitze der Oberliga Hamburg erstmal ab, während der Niendorfer TSV mit einem Kantersieg für Aufsehen sorgt. Auch USC Paloma und FC Süderelbe feiern wichtige Siege. So läuft Spieltag 30.
Der FC Süderelbe hat sich in einer unterhaltsamen Partie gegen den TSV Buchholz 08 mit 4:2 durchgesetzt und sich damit im Tabellenmittelfeld gefestigt. Dabei gerieten die Gastgeber zunächst in Rückstand, als Jonas Fritz früh traf (9.). Alexander Koval glich aus (28.), doch Buchholz schlug direkt nach der Pause durch Samed Skrijelj zurück (48.). Die entscheidende Phase folgte jedoch wenig später: Innerhalb von zwei Minuten drehten Marcel Andrijanic (56.) und Fabio Parduhn (58.) die Partie zugunsten Süderelbes. In der Nachspielzeit machte Ardit Demiri alles klar (90.+1). Mit nun 37 Punkten setzt sich Süderelbe etwas nach oben ab, während Buchholz es verpasst hat, mit dem FCS gleichzuziehen.
Für das deutlichste Ausrufezeichen des Spieltags sorgte der Niendorfer TSV, der HT 16 mit 7:0 auseinander nahm. Bereits früh stellten die Gäste die Weichen auf Sieg: Lennart Konstantin Henry Merkle (7.) und Leandro Kreit Casale (12.) sorgten für die schnelle Führung. Bis zur Pause erhöhte Merkle auf 3:0 (34.), ehe Casale (54.) und Björn Dohrn (63., 85., 88.) das Ergebnis in die Höhe schraubten. Der Niendorfer TSV verbessert sich auf 33 Punkte und rückt näher an das Mittelfeld heran - diese Begegnung pusht darüber hinaus das Selbstvertrauen im Abstiegskamnpf. HT 16 kassiert dagegen einen herben Rückschlag und bleibt bei 44 Zählern.
Der Eimsbütteler TV hat seine Pflichtaufgabe erfüllt und den FC Türkiye Wilhelmsburg mit 3:1 geschlagen. Bamo Karim Mohamed (13.) und Bilal Damala (27.) sorgten früh für klare Verhältnisse. Nach dem Anschlusstreffer von Sahin Kaan Taflan (60.) blieb die Partie kurzzeitig offen, ehe Lamin Beuck in der 79. Minute die Entscheidung herbeiführte. Mit nun 65 Punkten baut der ETV seinen Vorsprung an der Spitze leicht aus und setzt den ETSV Hamburg unter Druck. Türkiye bleibt tief im Tabellenkeller und benötigt dringend Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.
23. Spieltag
Di., 14.04.26 18:30 Uhr TSV Buchholz 08 - TuRa Harksheide
Di., 14.04.26 18:30 Uhr FC Türkiye Wilhelmsburg - TSV Sasel
Di., 14.04.26 19:00 Uhr SV Halstenbek-Rellingen - HEBC Hamburg
Di., 14.04.26 19:00 Uhr ETSV Hamburg - SC Victoria
Di., 14.04.26 19:00 Uhr Eimsbütteler TV - HT 16
Di., 14.04.26 19:00 Uhr FC Süderelbe - SV Curslack-Neuengamme
Di., 14.04.26 19:30 Uhr USC Paloma - FK Nikola Tesla
Di., 14.04.26 19:30 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen - TuS Dassendorf
Di., 12.05.26 19:00 Uhr Niendorfer TSV - SC Vorwärts/Wacker Billstedt
31. Spieltag
Fr., 17.04.26 19:30 Uhr TuRa Harksheide - HEBC Hamburg
Fr., 17.04.26 19:30 Uhr SC Victoria - HT 16
So., 19.04.26 10:45 Uhr USC Paloma - SV Halstenbek-Rellingen
So., 19.04.26 13:00 Uhr FC Türkiye Wilhelmsburg - FC Süderelbe
So., 19.04.26 14:00 Uhr ETSV Hamburg - FK Nikola Tesla
So., 19.04.26 14:00 Uhr TSV Buchholz 08 - FC Teutonia 05 Ottensen
So., 19.04.26 14:00 Uhr Niendorfer TSV - Eimsbütteler TV
So., 19.04.26 15:00 Uhr SC Vorwärts/Wacker Billstedt - SV Curslack-Neuengamme
So., 19.04.26 15:00 Uhr TSV Sasel - TuS Dassendorf
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