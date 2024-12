"David gegen Goliath" in Wolfenbüttel

Doch die Vorzeichen sprechen wirklich alle für die Gäste. Nicht nur die Tabelle spricht für den Tabellenführer, auch die aktuelle Form der beiden Teams könnte nicht unterschiedlicher sein. Lengede holte aus den vergangenen fünf Partien nur einen Punkt, während Wolfenbüttel 16 Punkte aus den abgelaufenen sechs Spielen holte. Auch die jüngste Vergangenheit zeigte, dass Wolfenbüttel eine andere Hausnummer ist. Seit neun direkten Duellen verlor Wolfenbüttel nicht gegen den SV Lengede.

Kadertechnisch sieht es bei Lengede nicht ganz berauschend aus. "Wir haben noch einige Fragezeichen." so Co-Trainer Sascha Fassa. Die Gäste stellen die klar beste Abwehr der Liga, dennoch sagte Fassa, dass sein Team auch zum Zug kommen würde: "Wir werden mit Sicherheit Möglichkeiten bekommen und wollen diese dann konsequent nutzen."

Auf der anderen Seite hat Wolfenbüttel am vergangenen Wochenende nicht spielen können und musste das Spitzenspiel gegen Göttingen 05 ausfallen lassen. "Wir haben pausiert und Kräfte gesammelt, sodass wir in den letzten zwei Spielen vor der Winterpause nochmal alles reinhauen wollen." so MTV-Trainer Deniz Dogan.

"nur Wolfenbüttel kann verlieren"

Deniz Dogan weiß, dass er und sein Team als Favorit in die Partie gehen: "Wir wissen, dass wir Favorit sind. Lengede will uns mit Sicherheit ein Bein stellen und wird uns das Leben schwer machen. Wir müssen geduldig sein und sorgfältig unser Spiel aufziehen sowie hinten auf Konter von Lengede achten."

Beim SV Lengede drückt Sascha Fassa die Rollenverteilung noch klarer aus: "Es ist ein Duell zwischen David gegen Goliath und das schöne bei diesen spielen ist, dass wir quasi nur gewinnen können. Wir versuchen unsere Heimstärke weiterhin zu behalten (Lengede holte zwölf ihrer 14 Punkte zuhause). Ein Sieg wäre überragend, aber auch mit einem Punkt könnten wir sehr gut leben. Letztendlich kann nur Wolfenbüttel verlieren und wir gewinnen."

Deniz Dogan sagte abschließend: "Wir tun uns schwer gegen tiefstehende Gegner, wollen aber mit aller Macht die drei Punkte mitnehmen, um die Verfolger auf Distanz zu halten. Da sind die kommenden zwei Spiele schon richtungweisend." Aktuell hat Wolfenbüttel vier Punkte Vorsprung vor Göttingen 05, die auf Platz zwei stehen und haben ein Spiel weniger absolviert.