Dauerkarten für alle Liga-Heimspiele der MTV-Herren

Wie in den vergangenen Saisons gibt es auch für die Spielzeit 2024/2025 ab sofort Dauerkarten für alle Liga-Heimspiele der Herren des MTV Diessen. Für 40€ bzw. 30€ ermäßigt sieht man alle 14 Heimspiele in der Kreisliga 2.



„Unsere Fans haben uns in den letzten Jahren überragend unterstützt und einen großen Beitrag zum erstmaligen Klassenerhalt in der Kreisliga geleistet“, sagt MTV-Spielertrainer Philipp Ropers. Deshalb sei es keine Frage gewesen, dass die Herren wieder Dauerkarten anbieten.



Für die Herstellung der Dauerkarten hat die Mannschaft erneut mit dem Diessener Druckwerk zusammengearbeitet und dabei ist wieder ein hochwertiges Produkt mit schicker Optik entstanden. Die Dauerkarten gibt es bei allen Heimspielen und über die Spieler zu kaufen.