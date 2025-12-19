Dauerbrenner: Diese Spieler haben keine Einsatzminute verpasst

+ 2 weitere

Die Pferdelunge im Mittelfeld, der Turm in der Defensive oder etwas häufiger der Stammkeeper: Nur wenige Spieler haben in der Vorrunde keine Einsatzminute verpasst. Wir werfen einen Blick auf die Dauerbrenner der Bezirks- und Landesligen sowie der Mittelrheinliga.

Frederic Mäntele (Defensivspieler beim SpVg Frechen 20) Leo Camara (Defensivspieler beim Siegburger SV) Luke Schäfer (Torwart beim SSV Merten)

Landesliga 1

Simon Stokowy (Torwart beim FSV SW Neunkirchen-Seelscheid)

Edward Penner (Defensivspieler beim FV Bad Honnef)

Maximilian Schmidl (Defensivspieler beim SC Borussia Lindenthal-Hohenlind)

Nick Esser (Torwart beim SC Borussia Lindenthal-Hohenlind)

Nils-Simon Remagen (Defensivspieler beim FV Bonn-Endenich)

Kacper Majchrowski (Torwart beim SC Rheinbach) Torwart

Beqir Vatovci (Mittelfeldspieler beim SC Rheinbach)

Fabian Welt (Mittelfeldspieler beim 1. FC Spich)

Athanasios Kitsikoudis (Torwart beim SC Fortuna Bonn)

Landesliga 2

Kevin Kraus (Torwart beim FC Hürth)

Jan Gruhn (Defensivspieler beim SV Breinig)

Niklas Aretz (Torwart beim Germania Teveren)

Nick Jansen (Torwart beim Germania Lich-Steinstraß)

Leon Schürmann (Torwart beim SC Fliesteden)

Gerard Sambou (Mittelfeldspieler beim SV Kurdistan Düren)

Patrick Wiesen (Torwart beim Sportfreunde Uevekoven)

Bezirksliga 1

Jakob Hehn (Defensivspieler beim DJK Südwest Köln)

Frederic Löhe (Torwart beim SV Schönenbach)

Christopher Ebeling (Torwart beim FC Rheinsüd Köln)

Kiril Chosov (Torwart beim SSV Jan Wellem)

Kevin Schaulis (Torwart beim CfB Ford Köln-Niehl)

Bezirksliga 2

Sammy Simmo (Mittelfeldspieler beim SV Rot-Weiß Merl)

Argent Thaqaj (Defensivspieler beim FC Blau-Weiß Friesdorf)

Tobias Schreiner (Mittelfeldspieler beim SV Niederbachem)

Bezirksliga 3

Daniel Bleja (Defensivspieler beim SG Türkischer SV Düren)

Tim Nickstadt (Torwart beim Horremer SV)

Denis Durukanli (Torwart beim SV Lövenich/Widdersdorf)

Dominik Dick (Mittelfeldspieler beim SC Kreuzau)

Jannis Becker (Defensivspieler beim SC Kreuzau)

Marvin Krischer (Defensivspieler beim TuS Langerwehe)

Ingmar Fuhrmann (Defensivspieler beim SpVg Frechen 20 II)

Sandrio Singh (Torwart beim VfL Sindorf)

Bezirksliga 4

Dominik da Silva (Defensivspieler beim Germania Hilfarth)

Jacomo Patza (Torwart beim SC Erkelenz)

Kevin Braun (Torwart beim TV Konzen)

Yannik Gillessen (Torwart beim Niersquelle Kuckum)