Dassendorf mit Kantersieg gegen Billstedt: TuS feiert Fußballfest

Mit einem beeindruckenden 6:1-Erfolg gegen den SC Vorwärts-Wacker Billstedt hat die TuS Dassendorf gezeigt, dass sie nach wie vor zur Spitze der Oberliga Hamburg gehört. Spielertrainer Martin Harnik und seine Mannschaft ließen kaum Zweifel an ihrer Klasse und präsentierten sich in bestechender Form.

Schon in den ersten Minuten bewahrte Torhüter Christian Gruhne die Gastgeber vor einem Rückstand, als er einen gefährlichen Abschluss von Philip Stefaniuk entschärfte. Kurz darauf übernahm Dassendorf das Spielgeschehen: Nach einem präzisen Zuspiel von Fabian Graudenz brachte Len Aike Strömer die Hausherren mit einem gezielten Schuss in Führung (9.). Nur wenige Minuten später erhöhte Strömer erneut, dieses Mal nach einer sehenswerten Kombination über mehrere Stationen (12.).

In der zweiten Hälfte setzte die TuS Dassendorf ihren Offensivdrang fort. Sven Möller war erneut zur Stelle, als er eine Flanke von Okan Kurt per Kopf verwertete (46.). Den Schlusspunkt setzte schließlich Mert Akkus, der einen Nachschuss unhaltbar im Netz unterbrachte (76.).

Die TuS Dassendorf präsentierte sich über die gesamte Partie hinweg mit einer klaren Spielidee, die auf kompakte Räume, schnelles Umschalten und Effizienz vor dem Tor setzt. Spielertrainer Martin Harnik führte sein Team mit präzisem Coaching und schaffte es, sowohl Erfahrung als auch Spielintelligenz seiner Mannschaft optimal einzusetzen. Trotz des deutlichen Ergebnisses zeigte sich die Mannschaft nach dem Schlusspfiff bescheiden und fokussiert auf die kommenden Herausforderungen.

Mit diesem Sieg untermauert Dassendorf seinen Anspruch, in der Liga weiterhin eine entscheidende Rolle zu spielen, und feierte anschließend den gelungenen Heimspiel.-Jahresabschluss bei der traditionellen Weihnachtsfeier. Einmal ran muss die Harnik-Elf noch. Am kommenden Sonntag geht es zum TSV Buchholz 08. Billstedt hat in diesem Kalenderjahr noch zwei wichtige Heimspiele gegen HR (7.12.) und Concordia (15.12.)



TuS Dassendorf – SC Vorwärts-Wacker Billstedt 6:1 (4:1)

TuS Dassendorf: Christian Gruhne, Eyke Hendrik Kleine (64. Jordan Jeremiah Brown), Marvin Sinan Büyüksakarya, Erciyes Firat Palo, Henrik Dettmann, Sven Möller, Len Aike Strömer (46. Hamajak Bojadgian), Zhi-Gin Andreas Lam (69. Mert Alparslan Akkus), Okan Adil Kurt, Fabian Friedemann Graudenz, Julian Robin von Haacke (59. Kristof Kurczynski) - Trainer: Martin Harnik

SC Vorwärts-Wacker Billstedt: Vincent Artur Schick, Filip Joost (46. Evailton Braima Martins Fernandes), Serkan Özenc (75. Danijel Suntic), Steven Lindener, Desmond Ernest Richter (46. Noah Dahaba), Antonio Simonovic, Moritz Kühn, Alamsa Lama Cone, Philip Stefaniuk, Ian-Prescott Claus (46. Lisandro Raphael Segura Tewes), Marvin Jeremy Wiedemann - Trainer: Ümit Taytanli

Schiedsrichter: Furkan Cevdet Vardar (Hamburg)

Tore: 1:0 Len Aike Strömer (10.), 2:0 Len Aike Strömer (21.), 3:0 Fabian Friedemann Graudenz (28.), 3:1 Marvin Jeremy Wiedemann (32.), 4:1 Sven Möller (41.), 5:1 Sven Möller (47.), 6:1 Mert Alparslan Akkus (75.)