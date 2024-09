Tobias Tatzel läuft in dieser Saison für den VfB Bottrop auf. – Foto: VfB Bottrop

Das Wiedersehen des SV Budberg mit Tobias Tatzel Landesliga, Gruppe 2: Der gebürtige Rheinberger spielt am Sonntag mit Tabellenführer VfB Bottrop beim SVB. Für ihn ist es auch eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte. Warum es den Moerser ins Ruhrgebiet verschlagen hat.

Vor zwei Jahren hat Tobias Tatzel die SV Hönnepel-Niedermörmter schon einmal verlassen. Nach nur einer Spielzeit beim TSV Wachtendonk-Wankum kehrte der 25-Jährige zu den Kalkarern zurück und stieg als Stammspieler mit den Gelb-Schwarzen in der vergangenen Spielzeit sang- und klanglos in die Bezirksliga ab. Obwohl sich der Absturz früh andeutete, war ein Wechsel im Winter für den Rechtsfuß kein Thema. Nach einer „schwierigen Saison“ schien zunächst unklar, wohin Tatzels fußballerische Reise führen würde. Am Sonntag, 15 Uhr, spielt er mit dem VfB Bottrop beim SV Budberg.

Beim VfB hat er einen Eindruck hinterlassen In den ersten Gesprächen mit möglichen neuen Klubs konnte keine Einigung erzielt werden. Viele Möglichkeiten boten sich nicht, bis der Kontakt zum Sportlichen Leiter des VfB Bottrop entstand. „Es hat mir sofort gefallen“, schwärmt Tatzel. Bei seiner Zusage Anfang Juni sei noch nicht damit zu rechnen gewesen, dass der Landesliga-Rückkehrer nach der Verpflichtung 19 weitere neue Spieler an Land ziehen werde, so der in Rheinberg-Wallach aufgewachsene Mittelfeldmann.

Seit August steht er unter anderem mit dem früheren Oberhausener Regionalliga-Spieler Raphael Steinmetz und einstigen Schalker U19-Knipser René Biskup auf dem Platz. Im Kreispokal durfte Tatzel bereits 90 Minuten ran, in der Landesliga reichte es bisher nur zu einem Kurzeinsatz. „Der Kader ist sehr breit und hat viel Qualität. Aber ich habe den Anspruch, auf meine Spielzeiten zu kommen", sagt Tatzel, der in der Regel als „Sechser" oder in selteneren Fällen auch als Rechtsverteidiger aufläuft.