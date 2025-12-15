"Das war ein bärenstarker Auftritt meiner Mannschaft"

Nach 90 intensiven Minuten steht es 0:2 für die Gäste aus Düren. Doppeltorschütze Alawie besorgte in der 26. Minute das 0:1. 20 Minuten vor Schluss stellte selbiger zum Endstand auf 0:2 (70').

Der Trainer der Dürener war sichtlich zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft. "Mit Ball waren wir die deutlich strukturiertere Mannschaft und haben immer wieder gute Ballbesitzphasen gehabt." Nach einem tiefen Ball auf Alawie behielt dieser die Nerven vor Ex-Düren Torwart Theißen und verwandelte eiskalt zum 0:1 (26').

Ebenfalls Alawie war es, der den Treffer zum 0:2 erzielte. Nach Versuch von Simon landete der Ball vor den Füßen des Doppeltorschützen, woraufhin dieser den Endstand markierte. "Über das gesamte Spiel hinweg haben wir nur eine Großchance zugelassen. Nach 90 intensiven Minuten kann man definitiv von einem verdienten Sieg sprechen" konstatierte Lausberg.

"Wir waren sicher nicht die schlechtere Mannschaft"

Die Ansichten der beiden Teams decken sich allerdings nicht genau. Stefan Kleefisch, Teambetreuer von Fortuna Köln II beschrieb: "Gegen Düren war unsere Chancenverwertung leider mal wieder unzureichend. Wir sind feldüberlegen, der Gegner spielt den Ball zweimal in die Tiefe, jeder verlässt sich auf den anderen und schon war die Partie verloren. Wir waren sicher nicht die schlechtere Mannschaft.“ Die beiden Meinungen zeigen, wie umkämpft das Spiel war.

"Wurden als klarer Abstiegskandidat betitelt"

Das Hinrundenfazit fällt für Düren eindeutig aus: "Wir sind mit der Hinrunde sehr zufrieden. Vor der Saison wurden wir als einer der klaren Abstiegskandidaten betitelt. Die Mannschaft hat hervorragende Leistungen gezeigt und geht mit einem dicken Polster in die Pause. Jetzt wollen wir die Akkus aufladen und mit guter Energie in das neue Jahr starten."

Trotz Niederlage ist Kleefisch ebenfalls zufrieden mit der Hinserie: "Das Hinrundenfazit fällt positiv aus. Platz sieben ist eine sehr gute Platzierung für unser junges Team, dass sich stetig weiterentwickelt." Als Zweitvertretung liegt bei der Fortuna natürlich noch ein größerer Fokus auf der Ausbildung von jungen Talenten. Auch hier ist man auf einem guten Weg: "Zudem konnten wir bei 29 eingesetzten Spielern zehn Akteuren aus dem Regionalliga-Kader wertvolle Praxis ermöglichen. Mit Mustafa Özdemir hat gegen Düren erneut auch ein eigener U19-Spieler sein Mittelrheinliga-Debüt gegeben."