Keisuke Ishibashi hat sich dem SC West angeschlossen. – Foto: Andrea Kerpen

Das „Torwart-Chaos" beim SC Düsseldorf-West Innerhalb kürzester Zeit spielten beim Bezirksligisten SC Düsseldorf-West vier verschiedene Keeper.

Über die schriftstellerischen Fertigkeiten von Günter Abel ist bislang nichts bekannt. Sollte der Trainer des SC West aber irgendwann einmal auf die Idee kommen, ein Buch über seine Karriere zu verfassen, dürfte darin eins mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit vorkommen: Ein Kapitel „Der SC West und seine Torhüter“. Denn was sich in dieser Saison beim Bezirksligisten zwischen den Pfosten abspielt, würde sogar Stoff für eine Romanreihe liefern – und hat dem Klub sogar schon Punktverluste am Grünen Tisch beschert.

Aber der Reihe nach. Schon vor der Saison musste sich Abel über die Torhüterposition weitaus mehr den Kopf zerbrechen, als ihm lieb war. Mit Thorsten Pyka stand zwar ein Schlussmann parat. Doch die Suche nach einem zweiten Keeper, der auch einen vernünftigen Trainingsbetrieb gewährleisten würde, verlief lange Zeit im Sande. So besaß Berufssoldat Pyka in den ersten Wochen ein Monopolstellung im Tor. Ein Umstand, den im Verein niemand gutheißen konnte. Punktabzug wegen fehlender Spielberechtigung

Umso glücklicher waren die Verantwortlichen um den ehemaligen Zweitligaprofi Abel, als sie sich Anfang September mit Timo Utecht über eine Rückkehr an die Schorlemerstraße einigen konnten. Der 30-Jährige hatte in der vergangenen Saison noch zehn Partien in der Landesliga für den SC West bestritten, war dann aber nach Differenzen mit dem alten Trainer ausgeschieden. Die Rückserie verbrachte Utecht beim Lokalrivalen Turu 80, für den er am 26. Mail 2024 das letzte Mal im Tor stand. Mit diesem Wissen wähnte sich der SC West im Glauben, den inzwischen vereinslosen Torwart auch nach Ablauf der Wechselfrist noch sofort spielberechtigt zu bekommen und stattete Utecht mit einem Amateurvertrag aus. Dessen Debüt verlief dann auch vielversprechend. „Ohne ihn hätten wir das Spiel wahrscheinlich nicht gewonnen, sagte Abel nach dem ersten Saisonsieg, einem 6:2 über TuSpo Richrath. Das Problem: Utecht hätte erst mit Ablauf von sechs Monaten nach seinem letzten Spiel für die Turu, also Ende November, eingesetzt werden dürfen. Folgerichtig gingen die Punkte am Grünen Tisch nach Richrath, und das „Torhüter-Chaos“ in Oberkassel erst richtig los. Denn inzwischen hatte auch Thorsten Pyka erklärt, nicht mehr zur Verfügung zu stehen, sodass Günter Abel vor der Partie gegen den HSV Langenfeld schon überlegte, welchen Feldspieler er ins Tor stellen sollte.