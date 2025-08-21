 2025-08-21T14:07:42.707Z

Es werde Licht: Die NGN-Arena erstrahlt in neuem Glanz bei der Flutlicht-Premiere gegen die Würzburger Kickers.
Es werde Licht: Die NGN-Arena erstrahlt in neuem Glanz bei der Flutlicht-Premiere gegen die Würzburger Kickers. – Foto: TSV Aubstadt

Das Stadion »wird beben«: Aubstadt schreibt Vereinsgeschichte

Freitag - 5. Spieltag: Erstmals tragen die Grabfelder ein Heimspiel in der Regionalliga Bayern unter Flutlicht aus +++ Zu Gast sind die Würzburger Kickers

Es ist soweit: Auch der TSV Aubstadt hat nach großen Anstrengungen eine neue, leistungsstarke Flutlichtanlage wie vom BFV gefordert errichtet. Am morgigen Freitagabend kommt der FC Würzburger Kickers zur Einweihungsfeier vorbei.

"Ein ganz besonderes Kapitel in unserer Vereinsgeschichte wird geschrieben: Das erste Flutlichtspiel des TSV Aubstadt – und dann auch noch gegen die Kickers aus Würzburg! Die NGN-Arena wird beben, wenn 'Die Macht im Grabfeld' auf einen der Traditionsvereine aus Unterfranken trifft", rührt der Verein über seine Social Media-Kanäle ordentlich die Werbetrommel für den Schlagabtausch gegen die "Rothosen" vom Dallenberg.

Pressesprecher und Vorstandsmitglied Philipp Müller lässt auf Nachfrage wissen: "Das erste Flutlichtspiel hier in Aubstadt ist natürlich etwas ganz Besonderes, für den Verein, die Spieler und auch die Fans. Es ist ein Stück Vereinsgeschichte, das sicher für eine ganz besondere Stimmung sorgen wird. Der Aufwand, die Flutlichtanlage auf den Weg zu bringen, war insgesamt überschaubar und hat sich absolut gelohnt. Wir freuen uns sehr, dass wir nun diese Möglichkeit haben und gleich mit einem Highlight wie dem Spiel gegen die Kickers starten können." Mit bisher fünf Zählern aus vier Partien sind die Aubstädter recht ordentlich gestartet und mussten bislang erst eine Niederlage einstecken.

Freilich sind die Aubstädter aber gegen die Würzburger Kickers nur Außenseiter. Der Mitfavorit auf den Titel hat bisher zehn Zähler aus den ersten vier Partien eingefahren. Nur in Buchbach mussten sich die Kickers mit einer Punkteteilung begnügen. Zuletzt gab`s einen hart erkämpften 1:0-Heimsieg gegen den Aufsteiger aus Eichstätt - am Ende mit nur noch neun Mann. Eroll Zajnullahu und Tim Kraus sahen jeweils die Ampelkarte und werden daher in Aubstadt gesperrt fehlen.

