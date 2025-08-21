Das Stadion »wird beben«: Aubstadt schreibt Vereinsgeschichte

Pressesprecher und Vorstandsmitglied Philipp Müller lässt auf Nachfrage wissen: "Das erste Flutlichtspiel hier in Aubstadt ist natürlich etwas ganz Besonderes, für den Verein, die Spieler und auch die Fans. Es ist ein Stück Vereinsgeschichte, das sicher für eine ganz besondere Stimmung sorgen wird. Der Aufwand, die Flutlichtanlage auf den Weg zu bringen, war insgesamt überschaubar und hat sich absolut gelohnt. Wir freuen uns sehr, dass wir nun diese Möglichkeit haben und gleich mit einem Highlight wie dem Spiel gegen die Kickers starten können." Mit bisher fünf Zählern aus vier Partien sind die Aubstädter recht ordentlich gestartet und mussten bislang erst eine Niederlage einstecken.



Freilich sind die Aubstädter aber gegen die Würzburger Kickers nur Außenseiter. Der Mitfavorit auf den Titel hat bisher zehn Zähler aus den ersten vier Partien eingefahren. Nur in Buchbach mussten sich die Kickers mit einer Punkteteilung begnügen. Zuletzt gab`s einen hart erkämpften 1:0-Heimsieg gegen den Aufsteiger aus Eichstätt - am Ende mit nur noch neun Mann. Eroll Zajnullahu und Tim Kraus sahen jeweils die Ampelkarte und werden daher in Aubstadt gesperrt fehlen.