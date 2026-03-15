Das Stadion Ratingen wird für die Regionalliga fit gemacht

In den Haushaltsberatungen bestätigte Anders nun in der Sitzung, dass an der Gäste-Tribüne noch nachgerüstet werden muss – unabhängig davon, ob 04/19 den Aufstieg schafft oder nicht. Aus den 500 Sitzplätzen soll nun eine Tribüne mit 800 Stehplätzen und „Wellenbrechern“ werden. Für die „Erneuerung der Tribüne nach den Anforderungen der Regionalliga“ sollen 400.000 Euro bereitgestellt werden. Damit dürfte 04/19, das bis zum 31. März die Lizenz für die höhere Spielklasse beantragen muss und das auch tun will, noch eine Absichtserklärung der Stadt benötigen, dass sie die Arbeiten bis zum Beginn der nächsten Saison abgeschlossen hat. Ein solcher Nachweis ist im Lizenzierungsverfahren notwendig.