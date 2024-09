Das Spiel zwischen der TSG Harsewinkel und dem FC Kaunitz II endet unentschieden

Spielinfos:

Datum & Uhrzeit: 08.09.2024 15.00 Uhr

Austragungsort: Harsewinkel

Wettbewerb: Kreisliga A Gütersloh

Spieltag: 5

Spielbericht: TSG Harsewinkel gegen FC Kaunitz II 2:2 (1:0)

Harsewinkel. Die TSG Harsewinkel und der FC Kaunitz II liefern sich am Sonntag eine spannende Aufholjagd.

Es dauert eine Weile, bis es ernst wird. Erst kurz vor der Halbzeitpause gelingt es dann der Mannschaft von Christian Will doch noch vorzulegen: Kai Krüger locht als erster ein und verschafft den Hausherren die Oberhand. Nach dem Seitenwechsel setzt Harsewinkel dann noch einen drauf: In Minute 80 fällt ein weiteres Tor – wieder durch Kai Krüger. Kaunitz liegt 2:0 zurück. In Minute 90 jedoch wendet sich das Blatt: Samuel Reschke startet zum Gegenangriff, schießt und trifft. 2:1.

Im weiteren Spielverlauf greift der Schiri in die Tasche. Die TSG Harsewinkel kassiert einmal Gelb.

Direkt im Anschluss befördert Frederick Balsmann den Ball erfolgreich ins gegnerische Tor und feiert den Ausgleichstreffer für das Kaunitzer Team (93). Platz zwölf gehört ihnen. Die Harsewinkeler rutschen auf Platz sieben ab.

Die Aufstellungen: TSG Harsewinkel - FC Kaunitz II

TSG Harsewinkel: Cedric Flöttmann (6), Matthias Zegota (33), Timo Schmitfranz (13), Noel Benjamin Gabriel (22), Stefan Will (99), Gerrit Jansen (16), Marvin Orlet (7), Kai Krüger (25), David Beckmann (23), Erik Runge (84), Igor Shulert (20)

FC Kaunitz II: Amon Egen (2), Yannick Breimann (9), Frederick Balsmann (17), Nils Blomberg (8), Finn Daniel Weitzel (28), Patrick Barkmann (1), Benedict Mechsner (5), Marius Fiekens (4), Cedric Fiekens (7), Samuel Reschke (15), Marco Nutsch (10)

Schiedsrichter: Markus Austerhoff (Warendorf)

Assistent: Markus Kleinegesse

Assistent: Juri Strauch



Die Inhalte dieses Berichts wurden automatisch auf der Basis von DFB-Daten zusammengestellt.